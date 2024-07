Kaiserslautern gestern und heute: Die Wohnanlage Am Schlittweg hat den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden, obwohl das Umfeld des Bahndamms der Nordbahn oft Ziel von Bombenangriffen war. Die Ansicht auf dem Foto der Bau AG aus dem Jahr 1928 mit den Gartenanlagen gibt es jedoch nicht mehr.

Die etwas tieferliegenden Gärten wurden von den Mietern der Anlage bebaut und als Erholungsraum genutzt, ausgestattet waren sie mit einfachen Holztischen und Bänken. Ausgiebiger Gartenbau war in den 1920er Jahren ein wesentlicher Bestandteil zur Ergänzung und Verbesserung der Lebensqualität. Das ehemalige Gartengelände ist seit vielen Jahren mit modernen Wohnungen belegt. Ein Wohnblock verwehrt jetzt die Quartierperspektive, wie sie ein Fotograf im Jahr 1928 gewählt hatte. Die Wohnanlage Am Schlittweg mit den Hausnummern 16 bis 24 hat die Baugenossenschaft zur Errichtung von Kleinwohnungen im Jahr 1920 gebaut. Diese Gesellschaft ist mit ihrem gesamten Hausbestand in der 1921 gegründeten Bau AG aufgegangen. Die Bau AG übernahm den gesamten Hausbestand.

Die Straße Am Schlittweg erhielt bereits im Jahr 1914 ihren Namen. Auf den damaligen Stadtplänen ist sie als unbebauter Weg eingezeichnet, aber als „künftiges Baugebiet“ erkennbar. Der Name Am Schlittweg ist eine der ältesten Pfade-Bezeichnung der Stadt. Ein Schlittweg wird in der Stadtgeschichte bereits im Jahr 1590 erwähnt. Schlittweg ist ein Flurname. Das Lexikon gibt Auskunft, dass „Schlittwege“ Flurwege waren, die größere Wege miteinander verbanden.