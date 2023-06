Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie sind wieder zu Hause! Wochenlang steckten Cornelius Krohn und seine Lebensgefährtin Ruth Kukla in Marokko auf einem Campingplatz fest. Wegen der Corona-Pandemie ging fast gar nichts mehr. Am 8. Juni konnten sie auf eine Fähre in Richtung Europa rollen. Und sperrten knapp eine Woche später wieder die heimische Haustür auf – nach fast fünf Monaten.

„Wir sind froh, dass wir wieder zu Hause sind. Es war doch am Ende noch ein ziemliches Warten und Bangen“, berichtet der Wanderwart der Kaiserslauterer Sektion des Deutschen Alpenvereins