Rund 100 Leser haben ihre Prognose als Weissager abgegeben. Gleich mehrere Leser waren darunter, die mit acht richtig beantworteten Fragen ins Rennen um die ersten drei Plätze gingen. Das Los hat darüber entschieden, wer sich Weissager 2020 nennen darf: Charlotte Herget aus Kaiserslautern.

Sie habe schon mehrmals an der Weissager-Aktion teilgenommen, erzählt die Leserin. Sie überlege sich die Antworten meist gemeinsam mit ihrem Mann, berichtet die 72-Jährige. Über die gewonnenen Pfalztheater-Karten freue sie sich sehr, sie gehe sehr gern ins Theater, habe normalerweise auch ein Abo. „Jetzt kann ich mal meinen Mann mitnehmen“, freut sie sich auf die Zeit, wenn Theaterbesuche wieder möglich sein werden.

In ihrer Freizeit liest sie gern oder geht spazieren, fährt Rad oder schwimmt, auch in einer Sportgruppe ist Charlotte Herget aktiv. Weiter engagiert sie sich ehrenamtlich und setzt sich für ihre Mitmenschen ein, wie sie erzählt. Unter anderem hilft sie in der Bücherei in Siegelbach. Momentan sei sie viel mit ihrem Mann draußen aktiv und halte Kontakt zu ihren Freundinnen über Telefon, per Handy oder E-Mail.

Platz zwei der Weissager-Aktion 2020 belegt Heike Gillet aus Gonbach, Platz drei geht an Erhard Klemmer aus Kaiserslautern.