Die Kabarettgruppe „Die Untiere“ wird am Freitag wieder im SWR Studio Kaiserslautern zu Gast sein. Es ist bereits das 32. Mal, dass das Trio im Rahmen der Reihe „Ein Untier kommt selten allein“ sein Können zum Besten gibt – und das vorletzte Mal in diesem Format.

„Nach dem 33. Auftritt am 23. November endet die Reihe. Wir machen dann nur noch den Kabarettistischen Aschermittwoch“, bedauert das Urgestein Wolfgang Marschall. Der Grund dafür: die kulturelle Krise in der Region, die seines Erachtens nach neben Konzert und Kabarett sogar das Genre Klamauk erfasst habe. Daher wird er zukünftig weitere Aktionskreise ziehen wie in Mannheims Kleinkunstszene und zusätzlich etwa entlang der Weinstraße.

Programmschwerpunkt wird bei der Vorstellung am Freitag, 13. September, 20 Uhr, die Aufarbeitung der Ergebnisse der Kommunalwahl sein. Außerdem hinterfragt Marschall neue Ideen für die Wohlfühlstadt an der Lauter und tritt mit viel Selbstironie eine nostalgische Reise in die Vergangenheit an.

Kabarett-Trio trifft auf Erfolgsduo

Unterstützung bekommen „Die Untiere“ auf der Bühne vom Erfolgsduo „Mackefisch“, bestehend aus Lucy Mackert und Peter Fischer. Von Bayerns Alpenrand bis zur Waterkant präsentiert das Duo skurrile und schrill-schräge Programme. Dabei setzen die beiden besonders auf Klimaneutralität. Die Strecken zu ihren Auftritten bis in die Schweiz und nach Österreich legen sie daher mit der Bahn zurück.

Lucie Mackert und Peter Fischer werden als »Mackefisch« gemeinsam mit den Untieren auf der Bühne stehen. Foto: Max Saufler

Mit im Gepäck hat das Duo viele eigene Texte, mal gesellschaftskritisch, mal urkomisch, dann wieder zynisch und doch humorvoll mit viel Selbstironie und Parodie. Ihre Songs beinhalten Stilelemente aus Blues, Folk, Pop und Jazz. Dabei kommen nicht nur Mackerts Schauspielstudium und Gesangsausbildung zum Tragen, sondern auch ihre Fähigkeiten an der Gitarre und dem Banjo. Ihr Lebensgefährte spielt „nur Klavier und Tasteninstrumente“, wie er mit einem Augenzwinkern im Interview bemerkt. „Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht“, erzählt der Absolvent eines Romanistik-Studiums. Es läuft gut für die beiden. Besonders in Bayern profitieren sie von einer nachgefragten Kleinkunstszene.

Info

Tickets sind erhältlich bei Thalia Kaiserslautern, der Tourist-Information Kaiserslautern oder online bei Eventim.