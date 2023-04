Ende der aktuellen Kabarettsaison. Das Lauterer poliliteramusische Untier-Quartett auf der SWR-Bühne parodiert gesund und munter Schlaglicht auf Höhepunkt, Wortspiel auf Denkpointe.

Man nimmt nochmals den scheidenden Bürgermeister Weichel aufs Korn. Aber auch von „neuen Besen“ für die „Wohlfühlstadt“ ist die Rede, wenn Lady-Untier Marina Tamássy singt: „Ganz K’town träumt von Beate (Kimmel)“. Kontrastprogramm pur kam mit dem musizierenden Kabarett-Duo „Zärtlichkeiten mit Freunden“ aus Sachsen. Doch irgendwie sind Gitarrist Christoph Walther und Schlagzeuger Stefan Schramm nie richtig angekommen, scheinen sie nur Blicke hinter den Vorhang freizugeben, wo sie noch proben, sich vorbereiten, wo sie versunken im Tun ab und an Worte murmeln, halbe Sätze fallenlassen und nur flüsternd andeuten: damit die Leute lachen… Dieser improvisierte Tollpatsch-Genuss, diese perückentoupierte Komik, die abrupt in Kraftakte wuchtig-wütenden Saiten- und Schlegelspiels ausarten kann, kam bestens an.