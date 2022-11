„alt – arm – allein“ – drei Worte, die benennen, welche Mitglieder unserer Gesellschaft die von Apostelkirche, Marienkirche und RHEINPFALZ gegründete Altenhilfe seit 25 Jahren unterstützt. Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, gebührt Dank dafür, dass bei den alljährlichen Weihnachtsspendenaktionen die dafür notwendigen Mittel zusammenkommen. Bei der 25. Spendensammlung 2021 gingen 354.398,95 Euro ein – das zweitbeste Ergebnis seit Bestehen der Aktion. Dabei ist die Sammlung keine Rekordjagd. Sie schafft die finanziellen Grundlagen, um älteren, bedürftigen und alleinstehenden Menschen in Stadt und Kreis Kaiserslautern unbürokratisch helfen zu können.

Die Corona-Pandemie mit den damit verbundenen Kontaktbeschränkungen hat gezeigt, dass menschliche Zuneigung und ein offenes Ohr für viele Menschen nicht minder wichtig ist wie eine finanzielle Unterstützung. Zwei Jahre mussten Veranstaltungen wie das Weihnachtsessen von „alt – arm – allein“ im Restaurant „Julien“ an Heiligabend ausfallen. Die so wichtige Arbeit der rund 60 Ehrenamtlichen des Besuchskreises, die alleinstehenden Menschen Nähe und soziale Wärme schenken, war deutlich erschwert. Auch in diesem Jahr konnten noch nicht alle Angebote wieder aufgenommen werden. Doch nicht nur die Fahrt zur Waldgaststätte Kneispermühle im Sommer hat gezeigt, wie sehr vielen Menschen der Austausch mit anderen gefehlt hat.

Mit einer Spende ein Zeichen für Zusammenhalt setzen

War während der Pandemie vor allem das „allein“ im Namen der Altenhilfe in den Vordergrund gerückt, so ist es durch den Angriff Russlands auf die Ukraine mehr und mehr das „arm“. Immer mehr Menschen sorgen sich, ihre Heiz- und Stromkosten nicht begleichen zu können. Immer mehr Menschen, fragen in der Geschäftsstelle von „alt – arm – allein“ inzwischen auch nach Nahrungsmitteln, sind doch die Preise deutlich gestiegen.

Es sind nicht nur ältere, bedürftige und alleinstehende Menschen, denen diese Situation Sorgen bereitet, die Existenzängste auszustehen haben, aber sie gehören zu dem Teil der Gesellschaft, der nun unsere besondere Unterstützung braucht. Daher bitte ich Sie, liebe Leserinnen und Leser: Unterstützen Sie die 26. Weihnachtsspendenaktion und setzen Sie damit ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und ein solidarisches Miteinander. Dafür danke ich Ihnen herzlich!