Geht nicht, gibt es für sie nicht: Seit Jahren setzt sich Karin Kolb dafür ein, dass das kulturelle Erbe Kaiserslauterns bewahrt wird. Das wird nun gewürdigt.

Für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Wirken, insbesondere für die Kultur, Stadtgestaltung und Erinnerungskultur, hat Karin Kolb am Freitag das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Die Auszeichnung überreichte der rheinland-pfälzische Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck im Namen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.

„Karin Kolb hat mit großer Leidenschaft und Ausdauer das kulturelle Leben in Kaiserslautern bereichert. Ob beim Einsatz für die Fruchthalle, die Kammgarn oder bei der Rettung von Skulpturen und Erinnerungsorten – sie hat immer wieder gezeigt, wie sehr ihr ihre Stadt am Herzen liegt. Es ist ihr gelungen, Menschen für diese Anliegen zu gewinnen und gemeinsam viel zu bewegen. Ihr Engagement macht deutlich, wie lebendig Kultur wird, wenn Bürgerinnen und Bürger sich mit Herzblut einbringen“, betonte Hardeck.

Bei der Mall gegen Windmühlen gekämpft

Seit den 1980er Jahren engagiert sich Kolb für Kaiserslautern. Neben sozialem und kommunalpolitischem Einsatz entwickelte sich insbesondere die Förderung von Baukultur und Stadtgestaltung zu einem Schwerpunkt ihres Wirkens. Von 1999 bis 2015 gehörte sie dem Stadtrat an – zunächst für die CDU, später für die FDP. Den Wechsel vollzog sie nach dem Bruch mit ihren Parteifreunden im Zuge der Auseinandersetzungen um den Bau der Mall. Das überdimensionierte Einkaufszentrum mitten in der Stadt hält sie bis heute für einen Fehler. „Ich fühle mich allein schon durch den großen Leerstand bestätigt. Der Kardinalfehler war die Größe der Mall – eine Bausünde. Aber ich habe damals gegen Windmühlen gekämpft“, sagt Kolb rückblickend. Sie ist überzeugt: „Die Mehrheit der Kaiserslauterer wollte die Mall nicht, aber die Fragestellung beim Bürgerentscheid hat viele überfordert.“

Zu ihren größten Erfolgen zählt die Restaurierung der Fruchthalle – der guten Stube der Stadt – zur Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Dafür gründete Kolb 2002 den Förderverein Fruchthalle und sammelte rund 220.000 Euro an Spenden, um den historischen Festsaal sanieren und neu ausmalen zu lassen.

Die Bürgerschaft steht immer hinter ihr

Kolb gilt als unbequem. Sie lässt nicht locker, wenn sie überzeugt ist, dass Entscheidungen ihrer Heimatstadt schaden könnten. So verhinderte sie beispielsweise, dass beim Bau der neuen Hochschule die historische Fassade der alten Kammgarn abgerissen wurde. Mit der Gründung des Vereins für Baukultur und Stadtgestaltung setzte sie ihr Engagement konsequent fort und initiierte zahlreiche Projekte zur Bewahrung und Aufwertung des Stadtbildes. Die Bürgerschaft stand dabei hinter ihr – was auch erklärt, warum es ihr immer wieder gelang, hohe Spendensummen einzuwerben.

Auch für die Restaurierung von Skulpturen sowie die Initiierung von Gedenktafeln für bedeutende Persönlichkeiten der Stadtgeschichte leistete sie einen wichtigen Beitrag. So ist es ihrem Einsatz zu verdanken, dass die Skulptur „Das Mädchen“ des Bildhauers Fritz Korter heute auf dem Norbert-Thines-Platz nahe der Marienkirche steht. Zu den großen Erfolgen von Kolb und ihren Mitstreitern zählen auch die Rettung der Friedenskapelle sowie zuletzt der Huber-Kapelle auf dem Hauptfriedhof. In beiden Fällen setzte sie alle Hebel in Bewegung, um die Baudenkmäler vor dem Verfall zu bewahren. „Dass die Friedenskapelle heute ein so vielfältiges Programm bietet und sehr gut angenommen wird, freut mich besonders“, betont Kolb. Längst hat ein Umdenken eingesetzt, das viel mit ihr zu tun hat. Bestes Beispiel dafür: Auf dem Pfaff-Gelände wird deutlich weniger abgerissen als ursprünglich geplant.

Als nächstes kommt ein Schiller-Denkmal

Im Jahr 2022 löste sich der Verein für Baukultur und Stadtgestaltung, den Kolb über elf Jahre gemeinsam mit Dieter Burghaus geführt hatte, auf. Zur Ruhe gesetzt hat sie sich dennoch nicht. Ende vergangenen Jahres machte sie erneut Druck im Zusammenhang mit der Huber-Kapelle, um zu verhindern, dass zugesagte Fördermittel verfallen. Und mittlerweile hat sie sich einem neuen Projekt verschrieben: Gemeinsam mit dem früheren FDP-Landtagsabgeordneten Werner Kuhn engagiert sie sich für die Aufstellung einer Schiller-Büste auf dem Schillerplatz. Erneut nutzte sie ihre Netzwerke, wandte sich an die Firma Aco Guss, die ihre Unterstützung zugesichert hat.

Warum sie all das tut, beantwortet Kolb so: „Ich liebe Kaiserslautern, es ist meine Heimatstadt.“ Die Stadt sei schöner geworden, findet sie. „Und zum 750. Geburtstag zeigt sie sich wirklich von ihrer besten Seite.“ Das Bundesverdienstkreuz ist die höchste Anerkennung der Bundesrepublik Deutschland für Verdienste um das Gemeinwohl. Mit der Auszeichnung wird das außergewöhnliche ehrenamtliche Lebenswerk von Kolb gewürdigt.