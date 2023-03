„Wir wollen noch mal angreifen“, zeigte sich der Sportwart der TSG Kaiserslautern, Bijan Khalorifar, angriffslustig vor Beginn der Rückrunde der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd. Das kann die Mannschaft nun spätestens seit dem 6:3-Auswärtssieg am Wochenende gegen den DJK Sportbund Stuttgart, der die Lauterer wieder zumindest auf den Weg zur Vizemeisterschaft bringt.

Eine Niederlage zum Rückrundenauftakt, und schon waren alle Hoffnungen auf die Meisterschaft und den Aufstieg in die Zweite Bundesliga für die TSG passé. Nun jedoch tut sich etwas in der Liga, was den Lauterern in die Karten spielt. Der TTC SR Hohenstein-Ernstthal, Tabellenführer der Liga, hat eine Woche zuvor gegen den DJK Sportbund Stuttgart nur Unentschieden gespielt. Die Barbarossastädter hingegen siegten mit 6:3, haben nun am kommenden Sonntag (15 Uhr) den Klassenprimus zu Gast und können den aktuellen Vorsprung von fünf Zählern weiter eindampfen.

Gegen Stuttgart ließ sich die Partie ausgeglichen an. Einem Doppelsieg von Guilherme Teodoro/Rafael Turrini folgte ein Einzelsieg von Teodoro gegen Stuttgarts Dauud Cheaib. Gegen den Vollprofi, der von Kindesbeinen an beim DJK Sportbund Stuttgart spielt, siegte er mit 3:1 Sätzen, holte dabei im vierten Durchgang einen 4:8-Rückstand auf und siegte mit 11:8. Vorentscheidend waren dann die Siege von Felix Köhler und Turrini im hinteren Paarkreuz.

Turrini macht den Sack zu

Als dann auch noch Teodoro mit seinem insgesamt dritten Matchball einen 3:2-Sieg gegen Juan Perez einfuhr, war der Mannschaftserfolg bei einer 5:3-Führung bereits zum Greifen nah. Im abschließenden Spiel gegen Eduardo Gonzalez Perez siegte Turrini, nachdem er bereits mit 2:0 in Führung gelegen hatte, erst im Entscheidungssatz mit 11:8.

Die nächste Partie zum Beginn eines Doppelspieltags am kommenden Wochenende bestreitet die TSG am Samstag (19 Uhr) gegen den TTC Bietigheim-Bissingen.