Das Viktor-Schwarz-Gedächtnis-Turnier ist zurück auf der Fechtbahn. In der Fechthalle der TSG Kaiserslautern läuft zwei Tage lang ein klasse Fechtturnier. Viele TSG-Eigengewächse halten Siege fest.

Das zweitägige Turnierwochenende war eine Herausforderung für die Fechter der TSG Kaiserslautern. In jeder Hinsicht. Drei lange Jahre war das Turnier dem Virus unterlegen. In den Fechtreihen der TSG sind viele noch unerfahrene Fechter, und Max Luczak, Abteilungsleiter Fechten, stemmt mit seinem Team zum ersten Mal als Verantwortlicher die Ausrichtung des Turniers. Klappt alles super. Auch weil die „alten Vereinshasen“ wie selbstverständlich unterstützen und die Eltern vieler Fechtkinder helfen. Das mal vorab.

Nun auf die Bahn, auf der die jungen TSG-Mädels mit dem Florett in der U11, U13 und in der U15 so richtig auftrumpften. TSG-Fechttrainer Johannes Krieger-Kettering kann teils gar nicht glauben, was er sieht. In der U15 steht am Ende zwar erwartungsgemäß die TSG-Fechterin Fainne Howard auf der Eins. Dass aber Silber an die Linkshänderin Helena Müller (TSG) geht, das hatte so keiner auf dem Schirm. Helena ließ in ihrem tatsächlich ersten Turnier der Konkurrenz aus den umliegenden Fechthochburgen keine Chance. „Helena hat völlig selbstbewusst und mit eindeutigen Angriffen in der Vorrunde sogar gegen die Favoritin Fainne gewonnen“, zeigt sich der Teamchef überrascht. Im Finale standen sich Fainne und Helena erneut gegenüber. Fainne konterte diesmal ihre Vereinskollegin geschickt aus und gewann die U15. Luzia Fischer kam für die TSG in dieser Klasse auf Platz sieben.

Noch ein Lauterer Finale

Fainne Howard, eigentlich noch U13, zeigte in der U13 ebenfalls kein Erbarmen mit der Konkurrenz. Auch hier gab es ein Lauterer Finale. Lara Hensen war zwar schnell in den Angriffen, konnte sich gegen Fainne aber nicht durchsetzen und wurde Zweite. In der U13 waren mit Heloise Noroy, einem TSG-Neuzugang aus Frankreich, und Laura Schweickert weitere Eigengewächse auf der Bahn. „Sie werden zukünftig sicherlich auch vorne mitfechten“, sah der Trainer hier Vielversprechendes. In der U11 hielten mit Josefine Fröhlich (Platz 1) und Elena Mahmud (Platz 2) ebenfalls zwei TSGlerinnen die obersten Podestplätze in der heimischen Halle fest.

„Wie in den bekannten Hochzeiten der Fechtabteilung in den 90ern sammelten die Damen damit reichlich Punkte für die Südwestdeutsche Rangliste“, zeigt sich der Trainer begeistert, diese Damenfloretttradition in Kaiserslautern wieder aufleben zu sehen. Sein Ziel auf lange Sicht sei klar die Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften mit diesen jungen talentierten Damen – auch als Mannschaft für die TSG Kaiserslautern.

Jungs auf dem Treppchen

Auch bei den Jungs gab es Gold für die TSG. In der U11 setzte sich Tristan Agius stark und stürmisch gegen die Konkurrenz aus Speyer, Bockenheim und Zweibrücken durch und gewann. Sein Vereinskollege Dominik Schweickert verpasste mit Platz vier hier nur knapp das Podest. Tim Wentz (U13) holte vor heimischer Kulisse mit mutigen Einsätzen Silber. Er musste sich nur im Finale dem Routinier Jannis Euskirchen von der VT Zweibrücken geschlagen geben. Nils Illin setzte sich im Herrenflorett der U15 gut in Szene und holte die Bronzemedaille. In der U20 steuerten Tillmann Seegmüller und Louis Noroy Bronze für die TSG bei. Niklas Nittmann wurde Fünfter. Im Damen-Florett U20 legte Anastasija Bespalov eine weitere Bronzemedaille dazu.

Fechttalent Gene Kim, derzeit kaum zu bremsen, war für die TSG nicht beim heimischen Turnier dabei. Er startete beim internationalen Youngsters Cup in Marburg, gewann dort in bester Manier die U11 und wurde in der U13 noch Dritter.

„Unsere jungen Fechter haben Spaß auf der Planche, die Eltern unterstützen unsere Arbeit vorbildlich. Kein Kind ficht mit dem Druck, gewinnen zu müssen“, freut sich Trainer Johannes Krieger-Kettering, dass bei der TSG im familiären Umfeld anscheinend von ganz alleine, mit Freude und Spaß am Fechtsport, die besten Leistung abgerufen werden.