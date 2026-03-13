Am 20. März wird „Bestia Palatinensis“ am Pfalztheater uraufgeführt. Es geht dabei nicht nur um Elwetritsche, sondern auch um Fragen von Zugehörigkeit. Ein Probenbesuch.

Im „Dahner Dahl“ leben die einen, in „Neistadt“ die anderen Elwetritsche, doziert Hans Schneider, der den „Tritschologen“ Dr. Rückert spielt, bei einer Probe auf der Werkstattbühne und legt die nächste Folie auf: „Zuerst kommen wir zur Riesling-Tritsch, sie hat einen langen Hals, damit sie gut an die Trauben kommt ...“, trägt er weiter kundig und ironiefrei vor.

Sein Publikum ist fasziniert von dem handgemalten Fabelwesen, halb Huhn, halb irgendwas. Einige machen – auf Anweisung der Regie, die mehr überraschte Reaktionen fordert – Handyfotos: zum Beispiel die Iranerin Mahsa Saremi, die eine ebenfalls iranische Ärztin spielt. Diese ist zur Vereinssitzung in einer Turnhalle gekommen, da der übereifrige Dr. Rückert in einer eher satirisch gemeinten Werbung um neue Vereinsmitglieder eben jenen das Blaue vom Himmel herab versprochen hatte. Die Einbürgerung etwa – und kostenlose Rieslingschorle.

„Bestia Palatinensis“ beruht auf einem Text von Arne Dechow aus Wiesbaden, der seine Kindheit in der Pfalz verbracht hat. Gemeinsam mit Regisseurin Franziska Geyer hat er die Szenen entwickelt. „Wir wollten ein Stück für die Region machen, für die Pfalz“, sagt Franziska Geyer, die beim Pfalztheater als Theatervermittlerin arbeitet: Sie geht in Schulen, gibt Workshops und leitet den Ü30-Spielclub des Pfalztheaters. Selbst ausgebildete Schauspielerin, erarbeitet sie seit Jahren Inszenierungen mit Laien, vergangene Saison etwa das Stationentheater „Am Fenster dazwischen“, bei dem Bewohner eines Seniorenheims mitspielten.

Bei „Bestia Palatinensis“ sollte es nun um Mythen gehen, da seien sie und das Team der Sparte „Junges Pfalztheater“ (JUP), zu dem auch Dramaturg Philipp Matthias Müller gehört, schnell auf die Elwetritsche-Sagen gestoßen. Wichtig sei ihr auch gewesen, „Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher kultureller Herkunft, unterschiedlicher sozialer Schichten, somit auch unterschiedlicher politischer Ansichten“ einzubeziehen, um rund um das Setting einer Vereinssitzung „wie unter einem Mikroskop“ größere gesellschaftliche Fragen anzusprechen.

Ein „echter Tritschologe“

So ist „Bestia Palatinensis“ auch nicht unbedingt ein Jugendstück, auch wenn es wie alle partizipativen Angebote des Theaters unter dem JUP-Dach läuft und ab 14 Jahren empfohlen ist. Die mitwirkenden Laien haben meist schon mit Geyer im Erwachsenen-Spielclub Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel Marliese Leonhardt und Volker Teuscher. Sie spielen Mitglieder des dreiköpfigen Vorstands der „Tritschologischen Forschungs- und Jagdgemeinschaft Zollborn“ – mit dem Subtext, dass er seit Jahren in sie verliebt ist. Teuscher kommt aus Pirmasens, arbeitet als Koch in einem Altenheim und ist auch in seiner Heimat in einer Theatergruppe aktiv. „Ich spiele gern Theater und war einfach neugierig“, sagt er über sein Mitwirken im Tritschen-Stück. Und er kann gleich seinen Dialekt nutzen: Die drei Vorstandsmitglieder sprechen im Stück Pfälzisch.

Dieses habe sie erst wieder üben müssen, sagt Marliese Leonhardt. Die pensionierte Lehrerin hatte selbst eine Theater-AG in ihrer Schule geleitet, nun steht sie zusammen mit Profis auf der Werkstatt-Bühne. „Das Stück ist unheimlich witzig, aber den ganzen Überblick haben wir noch nicht“, sagt sie beim Besuch der Zeitung kurz nach der Mitte der vierwöchigen Probenzeit, in der bisher die ersten drei Akte erarbeitet wurden.

Franziska Geyer arbeitet in der Probe sehr genau manchen Tonfall heraus oder gibt noch einmal besondere Charakteristika jeder Figur mit, lässt die Spieler aber auch eigene Ideen umsetzen. Zehn Tage vor der Uraufführung sitzen die Dialoge bereits sehr gut. Auch wissen alle, wo sie im Bühnenbild, das eine stilisierte Turnhalle darstellt, agieren sollen.

Mahsa Saremi etwa hatte schon Erfahrung bei einem Stück gesammelt, dass Franziska Geyer im Mehrgenerationenhaus mit Frauen mit Migrationshintergrund erarbeitet hatte. Eindringlich spricht sie im 3. Akt die Sätze, die ihr Erscheinen auf der Versammlung erklären: „Ich bin Ärztin, ich möchte etwas beitragen. Ich bin hier, damit mir keiner mehr vorschreibt, wo mein Platz ist – als Frau.“

Um Geschlechterbilder geht es also auch, um Zugehörigkeit und darum, was „Heimat“ bedeutet. Und darum, wie alte Legenden den neuen Rechten Futter liefern: Zu den Beobachtern der Vereinssitzung gehören auch eine linke Studentin und ein Landtagsabgeordneter der extrem rechten „Westpfälzer Patrioten“: Er lobt den Sitzungsleiter Dr. Rückert dafür, „die alten Mythen wieder zum Vorschein zu bringen“ und „Volksgut“ zu erhalten. Der Berliner Schauspielprofi Marcus Hering gibt diesen Schnurrbartträger mit Bierflasche in der Hand mit perfekt großspurigem Ton.

Hans Schneider wiederum, der lange den Kulturverein Hochspeyer geführt hat, spielt als Dr. Rückert auch ein wenig sich selbst: Er hatte sich bei Franziska Geyer als Berater gemeldet, nachdem er im Spielplanbuch vergangenes Frühjahr las, dass es einen Abend rund ums Thema Elwetritsche geben sollte. „Elwetritsche sind seine Leidenschaft“, sagt Geyer. „Es gibt sie ja auch in echt ...“

Natürlich klingt ein Verein zur Erforschung und Jagd des Pfälzer Fabeltiers, das es auch auf den Kaiserbrunnen in Kaiserslautern geschafft hat und in der Tourist-Information als Plüsch-Schlüsselanhänger feilgeboten wird, überaus kurios. Ist das Stück also eine Satire? Philipp Matthias Müller sinniert und bezeichnet „Bestia Palatinensis“ dann als „Komödie mit Haltung“. Zwar beginne das Stück mit Elementen aus dem Boulevard- und Volkstheater, doch werde das Publikum dann durch atmosphärischere Szenen dazu angeregt, nachzudenken, sagt Geyer. Die Inszenierung spiele auch damit, „dass es Momente gibt, in denen man nicht mehr lachen kann“.

Im Stück wird nicht nur das Selbstverständnis der Vereinsmitglieder hinterfragt. Man denke nur an den Zündstoff, den das Zusammentreffen einer linken Aktivistin und eines Vertreters der extremen Rechten bietet. Und dies in einem Szenario, zu dem auch noch ein schwarzer Wirt gehört: Profi-Schauspieler Quatis Tarkington verkörpert den Sohn eines GIs, der schon mal über Gerechtigkeit und Freiheit sinniert.

Es gehe um eine Welt zwischen Ordnung und Chaos, sagt Geyer. Zugleich gebe es auch träumerische, zärtliche Momente, und das Ende gehe in Richtung Utopie. Eine Elwetritsche, die in einer Szene zwischen Traum und Wirklichkeit auftritt, wirke wie eine „merkwürdige Verheißung“. Diese „Mischwesen“ – ein Begriff, der ebenfalls ein Ausgangspunkt des Stücks gewesen sei – könnten sich auf spielerische Art und mit Leichtigkeit anpassen. Als „Hoffnungsvögel“, so Dramaturg Müller, seien sie als Metapher zu verstehen: Sie symbolisierten „den kollektiven Traum, den man träumen könnte“, so Geyer: „Dass wir alle mit unseren unterschiedlichen Herkünften gut miteinander auskommen.“

