„Wir haben alle Konfetti im Blut“: Anja Laufer und ihre „Herrenriege“ hält es zur närrischen Hochzeit normalerweise nicht daheim. Zum zweiten Mal allerdings hat Corona die Laufers glatt ausgebremst. Dabei hätte die Bahnheim-„Trauerschnalle“ so gern ein Jubiläum gefeiert.

Altweiberfastnacht – da wackeln alljährlich die Wände im Wirtshaus zum Bahnheim. An diesem „fetten Donnerstag“ anno 2022 aber bleibt die Bühne verwaist, tobt keine fröhliche Schar ausgelassen im Saal. „Klar fehlt uns da was. Der positive Druck, der Stress ...“ Anja Laufer zählt zu jenen, die etwas vermissen. Heute, auch morgen und an den folgenden Tagen.

Besagter Donnerstag vorm Fastnachtswochenende gehört im Wirtshaus zum Bahnheim den Frauen. Da ist stets „Damensitzung“ angesagt – was nun nicht heißt, dass keine Herren der Schöpfung rein dürften. Doch schwingen auf der Bühne weitgehend die Frauen das Zepter, schunkeln auch in den Publikumsreihen merklich mehr Damen als sonst üblich. Mit zunehmender Sitzungsdauer sind auch immer mehr Schreie zu hören, die bei einer Programmnummer besonders schrill anmuten: Vor Lachen schreien, das tun so einige dann, wenn’s auf der Bühne todtraurig zugeht.

Die „Trauerschnallen“ vom Bahnheim sind schon eine Wucht. Und binnen eines Jahrzehnts zur Institution geworden. Die Oberschnalle ist übrigens männlich und heißt Jürgen Laufer. Zwar schwingt der Lauterer bei der Damensitzung des Kegelclubs Bahnheim als Zeremonienmeister den Stab. Hört von daher auch nur (leicht aufgeregt) zu, wenn nun die drei Schnallen ihr Klagelied anstimmen. Doch Laufer ist der geistige Vater des pointenreichen Klagegesangs, ist Schöpfer der drei Kunstfiguren, die im schwarzen Fummel auf die Bühne marschieren, sich nur zu gern mal ein Schlückchen aus dem (rosaroten) Flachmann genehmigen und während des gesamten Vortrags so sauertöpfisch dreinschauen.

Jürgen Laufer hat früh sein Faible für die Fastnacht entdeckt. Und er hat auch seine Liebste davon begeistern können. Anja Laufer, ebenfalls aus Lautern stammend, ist damals zu ihm in die Siedlung gezogen. „Das ist ja hier wie ein kleines Dorf“, schwärmt sie denn auch seither von der so ganz besonderen Atmosphäre im Bahnheim. Die kommt auch bei den Sitzungen der Kegelclub-Fastnacher immer wieder zum Tragen. Auch dabei geht’s stets recht familiär zu.

„Jürgens Oma war schon in der Bütt’, sein Vater war bei den ,Bahnheim-Tramps’“, blickt Anja Laufer zurück. Sie und ihr Mann haben sich vom Ehepaar mit Fastnachtsfaible hin zur schrecklich närrischen Familie weiterentwickelt. Denn auch die beiden Söhne Tim (33) und Dominik (25) mischen stets munter mit, wenn denn die Fünfte Jahreszeit an den Tag kommt.

Und so bedauern nun gleich vier Laufers den Umstand, dass sich ein winziges Virus vor gut zwei Jahren plötzlich und unerwartet als riesige Spaßbremse erwiesen hat. In der Kampagne 2019/2020 hat Anja Laufer noch gut 15 Auftritte mit ihrer Gruppe absolvieren können, war ihre „Männerriege“ mit der Gesangsgruppe „Sternenflieger“ stark gefragt, die sich aus den „Fasnachts-Oldstars“ (FOS) entwickelt hatte. Dann aber nahm Corona Fahrt auf. Im folgenden Jahr war an närrische Umtriebe wie Sitzungen im Saal schon gar nicht mehr zu denken.

Hat zuvor jede Session das Quartett mächtig auf Trab gehalten, so bleibt der Kalender nun zum zweiten Mal leer. „Dabei hatten wir doch so viel Hoffnung, dass es in diesem Jahr wieder wird“, sagt Anja Laufer. Zur Kampagnen-Eröffnung im November hatten alle schon ihre ersten Auftritte bestritten. „Und dann kam der große Knall.“

So musste auch das närrische Jubiläum der „Trauerschnallen“ ausfallen. Die hätten im vergangenen Jahr ihr Elfjähriges gefeiert. An den Start gegangen war das Trio im Jahr 2010. Das Konzept: Drei in tiefschwarzer Trauerkleidung gewandete Frauen treffen sich auf dem Friedhof und „plaudern“, dies allerdings in einem elegischen Tonfall. Abwechselnd präsentieren die drei in Klagegesang gewandete kleine Geschichten, die in eine Pointe münden. Kurz gesagt: Witze erzählen auf eine ganz andere Art. Während das Publikum oft Lachtränen vergießt, starren die drei mit unbewegter Trauermiene vor sich hin.

Jürgen Laufer hat, als er die Trauerschnallen erschuf, kleine Anleihen bei den „Klageweibern von Kandel“ genommen, jedoch seinen Frauen einen eigenen Stempel aufgedrückt. Fünf Akteurinnen waren in den zehn Jahren mit dabei: Nicole Wentzler, Daniela Müller, Nicole Krapf, Sandra Lehnhard und eben Anja Laufer.

Allerdings: Es gibt noch ein sechstes Klageweib. Jenes, das die Texte schreibt und Regie führt. Als es personell mal arg klemmte und gar nix anderes ging, hat sich nämlich auch Jürgen Laufer in den schwarzen Fummel geworfen. „Er kann doch immer alles besser. Da hat er halt auch mal beweisen müssen, was er kann“, blickt seine Ehefrau lachend auf diesen Auftritt zurück.