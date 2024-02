Die Landesmeisterschaften im Latein Tanz sahen diesmal keine Landesmeister aus Kaiserslautern. Erfolgreich war der TC Rot-Weiß Kaiserslautern bei den kürzlich in Grünstadt ausgetragenen Meisterschaften dennoch.

Evelyn und Dennis Zarik tanzten sich in der Klasse der Junioren I B zur Vizemeisterschaft und nahmen bei den Junioren II B den Bronzeplatz ein. In der Hauptgruppe A behaupteten sich Diana Banicu und Yehor Boiko auf Platz vier direkt neben dem Podest. Arlène Sobania holte sich mit ihrem Tanzpartner Daniel Theis in der Hauptgruppe D nicht nur Platz drei, sondern damit auch den Aufstieg in die höhere C-Klasse.

Derart gut eingetanzt werden sich die TC Rot-Weiß-Paare sicher auch auf den Kaiserslauterer Tanztagen (Katata) vor heimischem Publikum zeigen. Die Katatas finden am 16. und 17. März in der Kreuzsteinhalle in Kaiserslautern-Erfenbach statt.

Aufs Parkett gehen von den Kindern bis zu den Master-Tanzpaaren alle Klassen. Bei den Masters laufen die Turniere bis in die höchste S-Klasse. Die Lateiner zeigen ihr Können bis hin zur Klasse A.