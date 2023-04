Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Idee von Monika Jochum kam an. Menschen, gerade jetzt in der Coronazeit, vor Weihnachten eine Freude zu bereiten, ist auf eine gute Resonanz gestoßen. So war es kein Problem, 24 Menschen im Quartier zu finden, die bei einem Adventskalender mitmachen wollten.

Anfang Oktober hatte die Quartiersmanagerin im Servicebüro des Bau-AG-Projekts „Nils – Wohnen im Quartier“ unter den Bewohnern im Viertel um die Goetheschule einen Aufruf gestartet, ob