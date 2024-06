Die israelischen Tänzerinnen Maayan Goren und Shelley Stolpner sind seit dieser Saison fest am Pfalztheater engagiert und auf der Bühnen derzeit sehr präsent. Bei der Langen Nacht der Kultur am 22. Juni sind sie in einem Ausschnitt aus dem Tanzabend „The Red Thread“ dabei. Und sie werden am 5. Juli bei der Uraufführung von „Blueprints 2.0“ zu erleben sein.

Für die junge Tänzerin Maayan Goren ist die Aufnahme ins Tanzensemble des Kaiserslauterer Pfalztheaters zwar die erste Festanstellung nach einer intensiven Ausbildungsphase.