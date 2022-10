Die Studie Sicherheit in Kaiserslautern entstand im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes im Studiengang Integrative Sozialwissenschaft der Technischen Universität unter Leitung von Tanja Dannwolf in Kooperation mit der Sika, der Stadt Kaiserslautern und der Polizei Westpfalz. Es sollte ermittelt werden, wie sicher sich die Kaiserslauterer Bürger in ihrer Stadt fühlen, wo sie sich unsicher fühlen und warum. Für die Befragung wurde eine Zufallsstichprobe aus dem Einwohnermelderegister gezogen. 3100 Kaiserslauterer Bürger erhielten zunächst einen standardisierten Papierfragebogen, in einem Erinnerungsschreiben auch die Möglichkeit, den Fragebogen online auszufüllen. Die Rücklaufquote betrug über 37 Prozent. Zum Untersuchungsgegenstand seien die Studienergebnisse die repräsentativsten Daten, die man kriegen könne, betont Dannwolf. Die Umfrage wurde im November und Dezember 2021 durchgeführt.