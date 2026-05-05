Sabine Lechner ist neue Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaiserslautern. Sie war zuletzt beim Referat Organisationsmanagement tätig. Was jetzt ihre Aufgaben sind.

Sabine Lechner hat am 4. Mai ihre neue Stelle als Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Kaiserslautern angetreten. Sie ist Nachfolgerin der im Januar ausgeschiedenen Gleichstellungsbeauftragten Katharina Disch, die die Stelle seit 2021 innehatte und nach Speyer gewechselt ist. „Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass wir uns gegenseitig den Rücken stärken und dabei die Belange der Frauen in der Stadtverwaltung und in der Stadtgesellschaft berücksichtigen“, wird Oberbürgermeisterin Beate Kimmel in einer Mitteilung zitiert.

Lechner, die bereits erste Projekte geplant hat, will die Aufgaben „verantwortungsvoll und engagiert“ angehen. „Besonders gespannt bin ich auf die Zusammenarbeit mit den externen Partnern, aber auch auf die sich neu gestaltende Zusammenarbeit mit den Kollegen bei der Stadtverwaltung“, sagte sie.

Frei von fachlichen Weisungen

Verantwortlich ist sie zum einen für die (weiblichen) Beschäftigten der Stadtverwaltung. Dabei geht es um die Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer im öffentlichen Dienst. So wirkt Lechner an allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen der Stadtverwaltung mit, etwa Stellenbesetzungs- und Beförderungsverfahren, die Sprechstunden für die Mitarbeiter, die jährliche Versammlung der weiblichen Beschäftigten und vieles mehr.

Zum zweiten ist die Gleichstellungsbeauftragte zuständig für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Stadt. Was das bedeutet, gibt die Gemeindeordnung vor. Beispielsweise arbeitet sie mit örtlichen Frauengruppen, Initiativen, Verbänden und Selbsthilfeorganisationen zusammen. Ferner unterrichtet sie die Öffentlichkeit über die Ziele und Ergebnisse ihrer Arbeit, organisiert Ausstellungen von und mit Frauen und bietet Sprechstunden nach Vereinbarung an.