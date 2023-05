Das nachdenkliche, überraschende, urkomische, aber zugleich auch traurige Stück „Die apokalyptischen Reiter“ aus der Feder von Krimispezialistin Madeleine Giese ist ab dem Wochenende erneut zu erleben – dieses Mal im Museum Pfalzgalerie (mpk).

Die schwarze Komödie „Die apokalyptischen Reiter“ spielt unter Bestattern – und so fand die Premiere passend vergangenen November (wir berichteten) in der Friedenskapelle Kaiserslautern statt, also im zwischen 1832 und 1835 erbauten Leichenhaus des alten Friedhofs. Nach dem überaus großen Erfolg – die drei Aufführungen waren im Nu ausverkauft – sollte das Stück dieses Frühjahr erneut in der Friedenskapelle zu sehen sein, doch hat sich dies als unmöglich herausgestellt. Überraschend war entdeckt worden, dass die Räumlichkeiten derzeit nicht bespielbar sind. „Die Decke war dort akut einsturzgefährdet, und die Sanierungsarbeiten dauern wohl mindestens den ganzen Mai über an“, informierte Pfalztheater-Schauspieler Rainer Furch, der im Stück einen überheblichen Bestatter spielt, der auf ein großes Geschäft hofft.

Und so musste das Team, das den auch angesichts der Spielortsuche passenden Namen „SpVgg Widrige Umstände“ trägt, sich eine neue Bleibe suchen. Und fand sie in der Pfalzgalerie. Dort hatte die Spielvereinigung bereits Yasmina Rezas „Kunst“ und Madeleine Gieses Kunstkrimi „Wo fängt die Wand an“ aufgeführt. Nun ist also auch die jetzt dritte Produktion der Theaterleute im mpk zu erleben.

Das Geschäft mit dem Tod

In „Die apokalyptischen Reiter“ treffen zwei Bestatterinnen und zwei Bestatter aufeinander, sie wurden unabhängig voneinander zu einem diskreten Geschäftstermin eingeladen. Gastgeber soll der Chef des Großunternehmens Bestattungen Gruber sein, das mit mehr als 300 Filialen bundesweit Beerdigungen zu „Schnäppchenpreise“ anbietet. Der bislang noch nie direkt in Erscheinung getretene Gruber hat im Vorfeld allen Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert– und nun will man einander ausbooten. Die schwarze Komödie über Kommerzialisierung und Gier auch in letzten Dingen steigert sich dabei zusehends ins Metaphysische, sowohl Jesus als auch der Tod scheinen ebenfalls mitzuwirken

Es spielen Natalie Forester, die bis 2016 am Pfalztheater engagiert war und in Saarbrücken lebt, Madeleine Giese selbst, Christian Higer vom Landestheater Linz als mysteriöser Discountbestatter sowie Stefan Kiefer und Rainer Furch vom Schauspiel-Ensemble des Pfalztheaters.

Termine

„Die apokalyptischen Reiter“ wird am Sonntag, 14. Mai, am Samstag, 20. Mai und am Sonntag, 21. Mai, jeweils um 19 Uhr im mpk gespielt. Karten können ab sofort telefonisch unter 0631 3647201 oder per Mail unter anmeldung@mpk.bv-pfalz.de reserviert werden.