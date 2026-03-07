Die Stuhlreihen auf der Tanzfläche, das DJ-Pult, sind in rotes Licht getaucht. Die Nachtschicht ist vorbereitet für Ministerpräsident Alexander Schweitzer. Ein Stimmungsbild.

Die SPD hat sich einen nicht ganz gewöhnlichen Ort für den Auftritt des Ministerpräsidenten im Wahlkampf ausgesucht. Einen, der klar machen soll, „wir sind nah bei den Leuten“, so scheint es: Die Nachtschicht, Lauterns Großraumdiskothek, soll die Sozialdemokraten in Feierlaune versetzen. Zuversicht verbreiten, wo angesichts gesunkener Umfragewerte und einem Erstarken der AfD in selbigen Befragungen in den vergangenen Monaten nicht allzu oft viel Grund für große Freude blieb.

Dort, wo üblicherweise am Wochenende Technobeats wummern, ist der Saal am Freitagabend in rotes Licht getaucht, eine Theke mit Zapfhahn steht auf der zur Bühne umfunktionierten Tanzfläche. Die Direktkandidaten der Partei, Andreas Rahm, Dennis Matheis und Daniel Schäffner geben hier einen Einblick in ihre Motivation, bei der Landtagswahl anzutreten. Die Thekenplauderei – Bier gibt’s gezapft von der Moderatorin des Abends dazu – ist die Ouvertüre für den Auftritt von Ministerpräsident Alexander Schweitzer.

Der kommt in Jeans, Sakko, ohne Krawatte – gibt sich locker. Knapp eine Stunde spricht er frei: über Bildung, Wirtschaft, über zu erneuernde Infrastruktur wie Straßen und Brücken, über das Klima, „das in den Rankings der Themen aktuell nicht gerade weit oben steht und dennoch wichtig ist“, und über all das, was das Land für ihn – den Pfälzer, „Landesvater und Vater dreier Kinder“ – ausmacht. Schweitzer hat eine Botschaft dabei – fernab der eigenen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen: „Die größte politische Herausforderung sind die Pessimisten und die schlimmsten sind die pessimistischen Extremisten. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben.“

Der Verzicht auf „blutrünstige Reden“

„Die verbale Keule“ sei nicht seins, „eine blutrünstige Rede wird es nicht geben“, keine sprachliche Aufrüstung oder Abrechnung mit dem politischen Gegner: Nur jemand, der nicht an das eigene Programm glaube, rede schlecht über die anderen. „Es geht um viel“, sagt Schweitzer zu Beginn. Zwei, drei Seitenhiebe gegen die CDU verteilt er verpackt in humorige Anekdoten. Dennoch: Es gehe ihm um Sachlichkeit, gemeinsame Lösungsfindung unter Demokraten.

Seine Überlegungen zur Bildungspolitik – seine Ideen für die rheinland-pfälzischen Schulen, die mit genügend Lehrerinnen und Lehrern ausgestattet, aber auch von anderen Professionen wie Sozialarbeitern unterstützt werden müssen – leitet er mit Anekdoten über seine Frau – selbst Lehrerin – und seine Söhne, die noch in die Schule gehen, ein. „Ich weiß, wovon die Rede ist, ich kenne das vom Küchentisch“, sagt er.

„Wir sind wirtschaftlich erfolgreich“

Die SPD im Land steht der neusten Umfrage von Infratest dimap zufolge bei 27 Prozent. Sie hat den Rückstand auf die CDU zwei Wochen vor der Wahl fast aufgeholt. In Rheinland-Pfalz behauptet sich die Partei gegen den Bundestrend, in dem sie bei rund 15 Prozent dahin dümpelt.

Alexander Schweitzer könnte also doch noch gelingen, wonach es lange nicht aussah: Ministerpräsident zu bleiben. Und genau das wolle er. Neben guten (berufsbildenden) Schulen und Kitas – „da haben wir richtig viel zu investieren“ – Bildung, die jeden einschließe, spricht Schweitzer über die wirtschaftliche Stärke des Landes, die es gelte, zu bewahren und auszubauen. „Wir sind bereits wirtschaftlich erfolgreich, wir sind auf Platz drei der Länder mit der geringsten Arbeitslosenquote“, sagt Schweitzer. Dort, wo Ansiedlungen stocken, „müssen wir unseren Teil dazu beitragen, dass wir vorankommen“. Wichtig seien in diesem Zusammenhang die Turboflächen, die das Land im vergangenen Jahr identifiziert habe und die beschleunigt entwickelt werden sollen. Wichtig sei das Bürokratie-Abbau-Paket mit 57 Maßnahmen, die Verwaltungsvorschriften – beispielsweise durch Digitalisierung – vereinfachen sollen.

Schlechtreden „ist kein gesellschaftliches Engagement“

Seine Ausführungen quittieren die Zuhörer – viele von ihnen lokale SPD-Prominenz, Stadtratsmitglieder, Bürgermeisterinnen – fast durchgehend mit zustimmendem Nicken, Applaus.

Er stehe dafür, ein Gegengewicht zu „dem permanenten Nachuntenreden, diesem permanenten Pessimismus, dem permanenten Miesepetrigen“ zu setzen. Es sei nicht damit getan, vom heimischen Sofa aus anderen zu erklären, was sie alles falsch machen und das als gesellschaftliches Engagement für sich zu verbuchen. „Das ist kein Engagement. Das ist gar nichts.“ Dagegen gebe es in Rheinland-Pfalz zahlreiche Gemeinden, „die geprägt sind vom ehrenamtlichen Engagement, von Menschen die anpacken“ und darauf dürfe man stolz sein, das mache das Land aus, mache es liebens- und lebenswert. Das wolle er bewahren.