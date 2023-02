Ein stabiles Drittel der Menschen, die am Sonntag zur Oberbürgermeisterwahl gegangen sind, haben für Beate Kimmel gestimmt. Die SPD-Kandidatin konnte nahezu alle Ortsbezirke für sich entscheiden, einen musste sie abgeben. Das Ringen um den Platz neben Kimmel in der Stichwahl war zunächst ein Dreikampf.

Der Kaiserslauterer Stadtrat hat im vergangenen Jahr die Errichtung eines öffentlichen Hundespielplatzes abgelehnt. Dabei ist ein solches Angebot offenbar ziemlich begehrt, wie ein Besuch auf dem Hundeplatz der Terrierfreunde zeigt.

Nach fast dreijähriger Zwangspause kann der Deutsch Amerikanische Internationale Frauenclub (DAIFC) seinen beliebten Pfennigbasar – den 60. in seiner Geschichte – zum ersten Mal wieder zum gewohnten Zeitpunkt am ersten März-Wochenende veranstalten.

Auf die Schulbank: „Die Adam-Müller-Schule in Miesau ist eine kleine Schule“, betont Schulleiter Sebastian Unverricht. „Hier kennt noch jeder jeden und das ist ein guter und wichtiger Sicherheitsaspekt“, meint er. Berufsvorbereitung steht an der Realschule plus im Vordergrund.

Das Betriebsgebäude der Kläranlage Ramstein soll vergrößert werden. Steffen Harth, der Leiter des Kanalwerks der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, hofft, dass die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd bald ihr Okay gibt, damit die Arbeiten ausgeschrieben werden können.

Einen Spaziergang durchs Dorf gab es zum Anfang der Dorfmoderation in Fischbach. Hier konnten Bürger Ideen zur Gestaltung ihres Ortes äußern und sich über Umsetzungsmöglichkeiten informieren lassen.