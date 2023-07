Trotz der Hitze ging es am Sonntagmittag mit dem Kolpingblasorchester Kaiserslautern 1912 beschwingt und kraftvoll-mitreißend beim Volksparkkonzert zu. Auf der Bühne präsentierte das Ensemble unter dem sicheren Hauptdirigenten Daniel Peters ein abwechslungsreiches Programm gemäß dem Motto „Tradition trifft Moderne“.

Tatsächlich hatte schon der Vorsitzende Andreas Vicinus in seiner Begrüßung darauf hingewiesen, dass sich mit einer Formation dieser Art – genau genommen spielte das Große Symphonische Blasorchester – ein besonders breites Spektrum an Musik abdecken lasse. Dies zeigte das Orchester dann auch über zwei Stunden, bot Musik in hoher technischer Qualität und mit großer Spielfreude.

So hatte das Repertoire vom ins Programm einführenden modernen Konzertmarsch „Arsenal“ bis zum mitreißenden „I will follow him“ als flotte Zugabe eine ganze Reihe von all dem, was mögliche Lethargie an einem brütend heißen Sommertag vertreiben und zum Mitsingen, Klatschen, stellenweise sogar zum Schunkeln animieren konnte.

Von Kinderserien bis hin zu Walzer und Polka

Da gab es dann neben Polka („Böhmischer Traum“), Walzer und Musical-Melodien insbesondere mehrere Medleys, die auf engem interpretatorischem Raum große Gefühle und Erinnerungen transportierten. Hervorzuheben ist hier die Zusammenstellung mit Kompositionen aus der Zeichentrick-Serie „Wickie und die starken Männer“. Unter der souveränen Leitung des Dirigenten Simon Vicinus wurde auch jene Melodie präsentiert, die in der Serie stets beim Auslaufen eines Wikinger-Schiffs erklang. Das war für manchen ein angenehmer Rückblick, das war auch musikalisch in Sachen Spieltechnik und Arrangement bemerkenswert.

Einen ähnlich guten Eindruck als Dirigent hinterließ dann auch Jonas Tebuckhorst, der ebenfalls an mehreren Stellen des Konzerts die Leitung des Ensembles übernahm und beispielsweise den live nicht ganz einfach zu interpretierenden Abba-Titel „Thank you for the music“ sauber führte.

Medleys und ein Geburtstagsständchen

So ging es unentwegt und zeiten- wie genre-übergreifend weiter, mit einem Eric-Clapton-Medley etwa, mit einer Zusammenstellung von 1960er Jahre Hits à la „I'm a believer“ und einer Auswahl an schmissigen Walzern, bei denen dann im Publikum und sogar auf der Bühne geschunkelt wurde.

Fast ganz am Schluss gab es dann noch ein von Orchester und Zuhörern gleichermaßen getragenes fröhliches „Happy Birthday“ für die Tubistin Jacqueline. Eine nette Geste, die ein gelungenes Konzert abrundete.

Info

Das nächste Volksparkkonzert unter dem Motto „Rheinhessen lädt zur Blasmusik“ findet am Sonntag, 23. Juli, 11 Uhr, mit dem Blasorchester TV 1848 Gimbsheim statt.