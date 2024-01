Die Luftgewehr-Mannschaft der SG Landstuhl steht zum zweiten Mal in Folge in der Relegation um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga Südwest.

Die Oberliga-Saison 2023/24 fand für die Luftgewehrteams am vergangenen Wochenende in Reifenberg ihren Abschluss. Mit einem dominanten 5:0-Sieg gewann die SG Landstuhl den letzten Rundenkampf gegen das Team des SV Rheinzabern und hält die Vizemeisterschaft hinter Meister Herxheim und vor dem Drittplatzierten, dem SV Schopp II, in Händen.

Es lief gut in der gesamten Saison, und so steht die Mannschaft, bestehend aus Maik Klose, Martina Sprengard, Franziska Sprengard, Alessandro Steinmann und Maximilian Emrich, nach nur einem Jahr erneut in der Relegation um den Aufstieg in die Zweite Bundesliga.

Relegation am 17. Februar in Pforzheim

„Schon die Tatsache, dass wir es zum zweiten Mal hintereinander geschafft haben, uns für die Relegation zu qualifizieren, ist für uns ein großer Erfolg“, sieht Martina Sprengard in der Vizemeisterschaft einen großen Schritt für die Mannschaft erreicht. Im vergangenen Jahr hat es bekanntlich nicht geklappt, sich im Haifischbecken, in dem sich alle Erst- und Zweitplatzierten der Landesligen der Verbände Pfalz, Saarland, Baden, Südbaden und Württemberg plus ein Relegationsteilnehmer aus der Zweiten Bundesliga Südwest tummeln, durchzusetzen.

Am 17. Februar nimmt das Team der SG Landstuhl nun die Herausforderung erneut an, fährt nach Pforzheim, dort steigt die Relegation, und sie wollen es wissen. „Wir sind als Team gut aufgestellt und werden noch einige intensive Trainingseinheiten absolvieren“, weiß Martina Sprengard natürlich um die starke Konkurrenz. Die Luftgewehrschützen aus Landstuhl wollen und werden ihr Bestes geben, die Motivation ist da. Was daraus wird, wird man dann sehen.