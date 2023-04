Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die U17 des 1. FC Kaiserslautern ging auf einem enttäuschenden 18. Tabellenplatz in die Winterpause. Nach einem zufriedenstellenden Saisonbeginn brachen die Roten Teufel ein und warten seit neun Partien auf einen Dreier. Dennoch glaubt der erst vor kurzem eingesprungene Trainer Max Bergemann-Gorski an eine Serie im neuen Jahr und an das Saisonziel Klassenerhalt.

In der auf 21 Mannschaften aufgestockten B-Junioren-Bundesliga war das Saisonziel für die Roten Teufel von Beginn an klar. Bei sechs Abstiegsplätzen muss der Klassenerhalt gesichert werden, um den Nachwuchsmannschaften