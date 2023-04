Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Miriam Welte aus Kaiserslautern, sechsfache Weltmeisterin und vierfache Europameisterin sowie Goldmedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen in London, saß kaum auf dem Rad, schon hatte sie den ersten Erfolg eingeheimst. Sie erinnert sich an ihre erste Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend, die gleich mit einer Medaille einherging.

Brütend heiß war es im Juli 2002 in der Bahnradhalle in Frankfurt/Oder. Die damals 15-jährige Miriam Welte ging an den Start zu ihren ersten nationalen Meisterschaften. „Die DM auf der