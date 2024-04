Demokratie ist eine feine Sache, für die Spielregeln gelten. Die Tücke steckt dabei im Detail – etwa bei der Auszählung von Stimmen.

In der Theorie klingt das einfach. Wenn im Stadtrat über ein Thema oder einen Antrag abgestimmt wird, gehen die Hände hoch, dann wird gezählt. Die Summen bei den Optionen „Ja“, „Nein“ und „Enthaltung“ werden anschließend verglichen und schon hat man das Ergebnis. Im Idealfall stimmt die Gesamtsumme der abgegebenen Stimmen mit der Anzahl der Stimmberechtigten überein. Dass beim Auszählen Fehler passieren können, ist klar: Die Lage im Ratssaal ist unübersichtlich, nicht jedes Ratsmitglied reckt den Arm übertrieben hoch in den Himmel und wer aufs Klo geht, muss sich nicht wie in der Schule abmelden. Bei denkbar knappen Abstimmungen darf aber ruhig zweimal gezählt werden. Das schont die Nerven – gerade wenn es um mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung geht.