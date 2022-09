Seit vielen Jahren sind Siglinde und Roland Frölich erfolgsverwöhnt auf dem Tanzparkett unterwegs. Nun ist dem für den Tanz-Club Rot-Weiß Kaiserslautern startenden Tanzpaar der Wiedereinstieg nach über zwei Jahren Pause gelungen.

Das Ehe- und Tanzpaar, unterwegs in der S-Klasse Senioren III im Standard, tanzte auf dem Tanzsportturnier in Maintal bei Frankfurt und stand am Ende auf Platz zwei. Das Maintaler Bembelturnier ist ein überregional beachtetes Tanzsportturnier, bei dem neben dem Tanzen auch die hessische Kultur samt Äppelwoi einen Stellenwert hat. Bembel und Inhalt ließ das Lauterer Tanzpaar allerdings erst mal außen vor. Mit viel Harmonie und großer Souveränität präsentieren Roland und Siglinde Frölich ihre Kür und glänzten mit Ihrem momentanem Lieblingstanz, dem Wiener Walzer, durchtanzten die Vorrunde und zeigten auch in der Endrunde, dass sie es einfach können.

Hochzufrieden mit Platz zwei und nun doch ein wenig Äppelwoi im Gepäck ging es zurück in die Pfalz nach Kaiserslautern.