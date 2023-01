Mit einem furiosen und spannungsreichen Konzert überzeugten die vier südpfälzischen Musikerinnen und Musiker die zahlreich erschienenen Gäste im kleinen Kulturtreff Am WebEnd. Dass dabei auch jede Menge digitale Technik zum Einsatz kam, mag für eingefleischte Jazzpuristen zwar ein kleiner Schockmoment gewesen sein, dem Konzert aber war dieser Umstand durchaus zuträglich.

Fusionjazz verbindet Elemente des Jazz mit Rock oder Funk und lebt von einem meist durchgängigen, raffinierten Rhythmus. Meisterlich boten das die vier Protagonisten der südpfälzischen Combo Silzjam bei ihrem intimen Wohnzimmerkonzert am Donnerstagabend. Ausgefeilte Nummern von Chick Corea, Bob Marley, Billy Cobham oder Miles Davis interpretierten die Vier mit jeder Menge Drive, Spielfreude und einem perfekten, auf die begrenzten Räumlichkeiten im WebEnd abgestimmten Sound.

Überzeugender Sound

Inge Mrotzek am Frettless Bass bewies eine überzeugende Fingerfertigkeit, Andreas Gams und Jürgen Mrotzek an Percussion und Schlagzeug legten das rhythmische Fundament, zwar recht unkonventionell und eben digital unterstützt, doch aber höchst versiert und stimmig. Für die größte Überraschung sorgte Rainer Scheuermann an den Tasten seines Keyboards und Synthesizers: stilsicher bei starken Soli und die Musik des Quartetts stets nach vorne treibend. Und: Er ersetzte einen kompletten Bläsersatz aus Saxophon, Posaune oder Trompete per Tastenspiel. Nicht unbedingt jedermanns Sache, da die Schwingungen der echten Instrumente fehlten, doch aber den homogenen und dichten Sound der Band komplettierend. Jedenfalls kam der bewegliche Fusionjazz von Silzjam sehr gut an, und an Applaus und Zustimmung fehlte es wirklich nicht.

Wie Andreas Gambs gegenüber der RHEINPFALZ betonte, sind die vier Südpfälzer auf der Suche nach weiteren Auftrittsmöglichkeiten in und um Kaiserslautern. Und da unsere Stadt etwa mit dem JA!ZZevau, dem Benderhof, oder dem Jazzfestival der Kammgarn über eine agile und starke Jazzszene verfügt, dürften Silzjam durchaus Möglichkeiten finden, ihren überzeugenden Fusionjazz in und um Lautern noch öfter vorstellen zu können. Auf jeden Fall ist die schöne, starke und belebende Musik der Vier ein Gewinn auch für die hiesige Szene.

Info

Kontakt zu der Fusionjazzband Silzjam gibt es per E-Mail unter: inge@posteo.de .