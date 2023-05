Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Lauf, der den Puls gleich mal nach oben treibt, der aber auch alle städtischen Facetten Kaiserslauterns bietet. Ein Lauf nach dem Gusto der Lauterer ist die Runde um Kaiserslautern. Gestartet werden kann von jedem Punkt in der Aorta Kaiserslauterer Stadtmitte, der Eisenbahnstraße aus. Je weiter es Richtung Fußgängerzone geht, desto einfacher wird der Anfang. Denn von der Eisenbahnstraße aus geht es erst einmal hinauf auf den 285 Meter hohen Betzenberg.

Da wird insbesondere beim Morgen-Jogging der Puls gleich ordentlich in die Höhe getrieben. Oben am Stadion angekommen, kann der Pulsmesser selbst beim lockeren Tempo in der Straße