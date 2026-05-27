Kunst, Kultur und kunterbunte Lichter an über 30 Spielorten: Am 13. Juni steigt wieder die Lange Nacht der Kultur. Mit dabei: die neu aufgestellten Rosevalley Sisters.

Wenn die Stadt am Abend an unterschiedlichen Orten in warmes, farbenfrohes Licht getaucht wird, wenn aus allen Himmelsrichtungen Live-Musik durch die Luft weht, und wenn die Menschenscharen bis in die Nacht hinein von einer Ecke zur nächsten rauschen, dann ist es wieder an der Zeit für die Lange Nacht der Kultur! Und dann liegt wieder dieser seltene Zauber über der Stadt, dank Künstlern wie den Rosevalley Sisters. Die nach dem Kerzenheimer Ortsteil Rosenthal beannte Formation wird die Nachtschwärmer in der Fruchthalle auf einen besonderen musikalischen Ausflug zu vergangenen Zeiten mitnehmen – zu dem Glamour der 1930er- und 40er-Jahre, voller Swing, Charme und nostalgischer Eleganz.

Und die diesjährige Lange Nacht – es ist ihre zweite – bedeutet auch eine ganz Besondere für die Sisters, die sich einst im Kirchenchor in Mehlingen trafen. Denn sie treten erstmals wieder nach einer langen Bühnenpause auf und das mit einer neuen Schwester im Bunde. Mit Elli Tzinara – nicht aus dem schönen Pfälzerwald, sondern aus dem schönen Griechenland stammend – haben Sarah Heinz und Saskia Wrobel eine neue dritte Stimmfarbe gefunden und fühlen sich nun wieder komplett. „Es war ein totaler Glücksgriff“, erzählt Sarah Heinz. „Wir haben Elli per Zufall über eine Freundin von Saskia gefunden, ohne quasi aktiv nach ihr zu suchen. Aber es hat auf Anhieb geklappt.“

Stilecht bis in die Haarspitze

Gemeinsam werden die drei Sängerinnen das Kultur-Event mit dem unverwechselbaren Vintage-Sound der goldenen Swing- und Jazz-Ära verzaubern – mit drei außergewöhnlichen Stimmen im engen Close-Harmony-Stil und einem optisch genauso perfekt abgestimmten Gesamtbild: stilechte Outfits, kunstvoll gestylte Frisuren und ein liebevoll gepacktes Köfferchen voller Nostalgie, für eine Zeitreise mit allen Sinnen.

Die Reise in der Fruchthalle dauert allerdings nur 25 Minuten. Deshalb gilt es, die größten Hits und schönsten Melodien im Rosevalley-Repertoire punktgenau zu bündeln und das Publikum von der ersten Minute an mitzureißen. „Wir haben uns in den letzten Monaten intensiv auf den Auftritt vorbereitet, denn es wird unser erstes öffentliches Konzert in dieser neuen Konstellation sein“, freut sich Sarah Heinz. „Und da muss natürlich alles haargenau stimmen“ – im wahrsten Sinne des Wortes.

Premiere nach zwei Jahren

Zumal nach knapp zweijähriger Live-Abstinenz wieder einiges aufgefrischt werden musste. „Wir merkten schnell, dass wir uns über die Jahre ein anspruchsvolles Programm aufgebaut hatten und haben tatsächlich wieder sehr viel proben und feilen müssen. Denn es ist uns sehr wichtig, dass alles komplett synchron verläuft“, so Heinz. „Wo andere vielleicht ein bisschen mehr künstlerische Freiheit für Improvisationen haben, ist die bei uns sehr begrenzt. Es muss sich alles anhören wie aus einem Munde“, erklärt die Sängerin.

Musikalisch erwartet die Gäste also wiedermal eine adrett abgestimmte und kompakt taillierte Mischung aus Swing-Klassikern und überraschenden Neuinterpretationen. Titel wie „Bei mir bist du schön“ oder „In the Mood“ dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Aber ganz besonders spannend wird es erst, wenn moderne Hits plötzlich im Stil vergangener Jahrzehnte erklingen – verrucht, verswingt, verspielt und verführerisch. Damit garniert das weibliche Trio eine Show, die die Lange Nacht mit viel Vintage-Flair, stimmlicher Harmonie und glamouröser Frauenpower bereichert.

Konzert

Wer Swing liebt – oder ihn neu entdecken möchte –, sollte sich den Auftritt der Rosevalley Sisters am 13. Juni, 20 Uhr, in der Fruchthalle Kaiserslautern nicht entgehen lassen. Das Programm steht unter https://www.kaiserslautern.de/mb/themen/kultur/musik_und_unterhaltung/ln_2026_programm_doppelseiten_72dpi.pdf , Karten gibt es bei der Tourist-Info, im Pfalztheater, in den Buchhandlungen Blaue Blume und Thalia, im Museum Pfalzgalerie, im Japanischen Garten sowie im Eventim-Vorverkauf.

