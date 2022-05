Zukunftsfähige Klimabäume sind längst in der Diskussion oder schon gepflanzt. Aber was macht sie zukunftsfähig und muss ob der verschneiten Wetterkapriole im April neu gedacht werden?

Der Klimawandel mit all seinen Extremwetterlagen oder heftigen Wetterumschwüngen ist eine reale Herausforderung für jeden Baum, ob der nun im Wald steht oder ob er als Stadtbaum für grüne, saubere Luft sorgen soll. Der Stadtbaum muss sogar noch ein bisschen mehr aushalten, steht er doch in der Regel dort, wo die Luftverschmutzung höher, der Wurzelraum kleiner, der Humusgehalt im Boden gering, die Sonneneinstrahlung selten optimal ist und Salz durch den Winterdienst, das kommt noch obendrein. All das beschäftigt die Experten seit Jahren und längst gibt es eine Liste von sogenannten Klimabäumen.

Nun hat der heftige, patschnasse und damit gewaltig schwere Schnee am 9. April eine weitere Wetterkapriole in Kaiserslautern und rundherum geschlagen. Das Resultat ist bekannt, der Schaden durch Schneebruch gewaltig, die Aufräumarbeiten beim Forst werden wohl noch lange andauern.

„Es gab schon immer auch Schneebruch, das ist nichts Neues“, äußert sich dazu Ulrich Matthes, Leiter des rheinland-pfälzischen Kompetenzzentrums für Klimawandelfolgen mit Sitz in Trippstadt. Zwar gebe es einen Rückgang der Schneetage und auch einen Rückgang der Schneedecke in der Region, dennoch erwartet Matthes, dass wir gerade solche Nass-Schnee-Ereignisse zukünftig häufiger erleben werden. „Die Ost- und Nordsee erwärmt sich im Sommer mehr und bleibt länger wärmer“, führt Matthes einen der Gründe an. Die Luftmasse könne mehr der warmen Feuchtigkeit aufnehmen, treffe das dann auf die Nullgrad-Grenze, wie im April geschehen, dann könne es zu solchen Massen an nassem Schnee kommen.

„So ein Nass-Schnee bringt ein Gewicht von 400 bis 500 Kilogramm auf den Kubikmeter“, verdeutlicht der Trippstadter Experte, welch Tonnagen da oben in den Baumkronen gewirkt haben. Es sei aber spekulativ, nun zu sagen, welche Baumart dem Ereignis besser begegnen konnte. War die Krone schon abgestorben oder das Gewicht einfach zu groß? War der Boden um die Bäume stark aufgeweicht? War schon Saft in den Baumadern, oder war der Baum schon teils belaubt? All dies spiele eine Rolle, wenn der Schnee schwer drücke und da sei es eigentlich egal, um welche Baumart es sich handle.

„Eine schmale Kronenstruktur mit schrägen, steil nach oben gerichteten Ästen zeigt sich sicher etwas günstiger als eine große Krone mit starker seitlicher Ausdehnung“, spricht Matthes davon, dass schon länger auch auf den Typ und die Rasse innerhalb einer Baumart geachtet werde. So gebe es bei vielen Bäumen eben je nach Herkunft, Exemplare mit langen oder mit dicken Kronen. Im Wald komme es auch darauf an, ein Gemisch aus angepassten Typen ans Wachsen zu bekommen, die sich über das Wurzelsystem gegenseitig stabilisieren und sich möglichst wenig bei der Wasserentnahme in die Quere kommen. Eiche, Buche, Tanne, die sieht Matthes auch in Zukunft noch im Wald. Die Kiefer werde zurückgehen, vor allem die großkronigen Vertreter. Dort wo sie allerdings von alleine komme, weil sich eins der lichtbedürftigen Pflänzchen durchsetze, werde sie vom Forst stets gerne mit in die Zukunft genommen.

Das zurückliegende gewaltige Schneebruchereignis ist für den Klimaexperten nun aber kein wesentliches Kriterium für die Auswahl zukünftiger Bäume. „Schnee ist nicht der Faktor. Die Faktoren sind Wärme, die längere Vegetationszeit, die Trockenheit und die Zunahme der Schädlinge“, fasst Ulrich Matthes die bekannten Auswirkungen des Klimawandels zusammen.