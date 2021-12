Nicht immer hat Karin Kolb, Vorsitzende des Vereins für Baukultur und Stadtgeschichte Kaiserslautern, lobende Worte für die Stadt. Doch über die neuesten Baufortschritte an der Friedenskapelle ist sie aufrichtig begeistert. Im Frühsommer hofft sie Einweihung feiern zu können.

Als „Weihnachtsgeschenk für unsere Bürger in Zeiten der schlechten Nachrichten“ sieht Karin Kolb den Erfolg der Renovierung der Friedenskapelle. Mehr als positiv überrascht war sie am Dienstag beim Besuch der Räume mit Johannes Schmitt, Koordinator für die Friedenskapelle der Volkshochschule, die die Räumlichkeiten nutzt.

„Der Einbau der neuen, vom Brandschutz geforderten hinteren Tür war vom November auf Mitte Dezember verschoben worden“, berichtet sie. Eigentlich habe sie gar nicht damit gerechnet, dass die Tür schon eingebaut ist und zudem, gibt sie zu, sei sie immer skeptisch gewesen, wie sich eine neue Tür in das alte Gebäude einfügen wird. Doch beim Betreten der Kapelle war sie dann „total überrascht, welch ein schönes Portal sich unseren Augen bot“. Deshalb will sie „die so oft von uns kritisierte Untere Denkmalbehörde“ ausdrücklich loben: Jene habe „eine großartige Leistung“ hier vollbracht, ebenso wie die Firma, die eine tolle Handwerkskunst geleistet habe.

Dimmbare Leuchten für festliche Anlässe

Ein weiterer Hingucker werden ihrer Meinung nach die Deckenleuchten sein, von denen eine als Modell probeweise installiert worden ist. „Wahrscheinlich vier bis sechs solcher Leuchten, die dimmbar sind, sollen längs durch den Raum angebracht werden“, und zwar für festliche Anlässe, für die die Friedenskapelle nutzbar sein wird. Für den VHS-Unterrichtsbetrieb stehe die normale Beleuchtung zur Verfügung.

Richtig zur Geltung werden die Leuchten jedoch erst kommen, nachdem die dunklen Querbalken von der Decke entfernt worden sind, die nachträglich eingebaut wurden und nun die Raumsicht stören, vor allem auf die dekorative Wand mit Adlerrelief an der Stirnseite.

Erst wenn dies erledigt sein wird, dann komme wohl als letzter Schritt der Fußboden an die Reihe, informiert Kolb. „Der aktuelle, nicht mehr ansehnliche Teppichboden ist schon entfernt.“ Jedoch werde der Steinboden nicht nackt bleiben – das sei auch für die Akustik schlecht –, sondern mit einem eleganten schwarz-grau melierten Teppichboden versehen.

25.000 Euro an Spenden müssen noch her

„Ich habe zugesagt, noch mal 25.000 Euro für die Renovierung, für die Beleuchtung, zu beschaffen“, sagt Kolb. Dafür sei sie auf Spenden angewiesen, ist aber zuversichtlich, genug Unterstützung zu bekommen, „denn man sieht: Es tut sich etwas“. 85.000 Euro habe der Verein für den Einbau des Kubus im Saal damals gegeben, auch die VHS habe sich an den Renovierungskosten beteiligt. „Jede Person, auch wenn sie nur fünf Euro spendet, wird auf einer Spendentafel vermerkt; wie in der Fruchthalle“, verspricht sie. Und hofft, im Mai oder Juni eine große Einweihungsfeier in der Friedenskapelle feiern zu können.

Sorgen bereitet ihr nun nur noch die Situation auf der Rückseite des Gebäudes, an der sich im Sommer Wohnungslose niedergelassen und für Ärger wegen Unrat und Lärm gesorgt hatten. Ein darauf aufgestellter Bauzaun hat die Lage beruhigt, doch Kolb fürchtet um die Zeit danach. Und erinnert an einen schmiedeeisernen Zaun, der früher mal das Gebäude umgeben habe.

Aber vorerst ist sie zufrieden und zieht das Fazit: „Das Durchhalten hat sich gelohnt!“

Info

Spendenkonto des Vereins für Baukultur und Stadtgestaltung Kaiserslautern: Sparkasse Kaiserslautern, Bic: MALADE51KLK, Iban: DE74 5405 0220 0000 5640 13.