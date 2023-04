Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Stadt Kaiserslautern gibt es 19 Grundschulen in städtischer Trägerschaft, dazu in Siegelbach die private Paul-Gerhardt-Grundschule. Das klingt nach einem großen Angebot – doch längst stimmen Bedarf und Angebot nicht mehr überein. Übergangslösungen wie Container sind an der Tagesordnung. Doch es soll sich ändern.

„Es muss unbedingt etwas passieren“, sagt Anja Pfeiffer (CDU). Seit einem Jahr ist sie als Beigeordnete zuständig für die Referate Jugend und Sport, Schulen