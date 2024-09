Die Basketballabteilung des 1. FC Kaiserslautern hat sich für die kommende Saison viel vorgenommen. Während die Damenmannschaft nach dem Klassenverbleib am grünen Tisch diesmal eine sorgenfreie Runde in der Regionalliga anpeilt, wollen die Herren in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar um die vorderen Plätze mitspielen.

Die Damen taten sich in der vergangenen Spielzeit äußerst schwer. Aufwand und Ertrag standen vor allem gegen die Teams aus dem unteren Tabellendrittel zu oft in einem Missverhältnis: