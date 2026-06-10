Das Programm zur Langen Nacht der Kultur ist groß. Wir haben Lautrer und Lautrerinnen nach Tipps gefragt. Heute: Dorothee Wüst, Präsidentin der evangelischen Kirche der Pfalz.

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Mein Motto für die diesjährige „Lange Nacht der Kultur“. Auf jeden Fall will ich die Gelegenheit nutzen, in den Kaiserslauterer Untergrund zu steigen und am verborgenen Ort des historischen Felsenkellers die Ausstellung „unterirdisch.LICHT!“ zu erleben. Großartig fände ich es, wenn ich in diesem Jahr einen Platz im „Lange-Nacht-Bus“ ergattern könnte, um entweder mit Musik des „Duos Cattaneo & Abyazar“ oder mit Coco Clownesse „on the road“ durch meine Heimatstadt zu sein. Meine Liebe zur Bläsermusik lockt mich in die Stiftskirche zum Auftritt des „Mainz-Wiesbadener Bläserensembles“ und anschließend in den Innenhof zu einem leckeren Flammkuchen. Vielleicht verschlägt es mich aber auch ins „Alcatraz“ zu den Bläsersounds von „Tacet“ oder in die Fruchthalle zu „Brass Machine“. Und ungern würde ich den Auftritt der famosen „Rosevalley Sisters“ in der Fruchthalle versäumen. Ganz zu schweigen von all den Orten mit kleiner und feiner Kultur, wie ich sie bei „SUKURA“ in der Mühlstraße finde oder in der „Belleville wortwerkstadt“ bei mir um die Ecke in der Gaustraße. Wie gesagt: Wer die Wahl hat, hat die Qual…