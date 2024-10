Es fing mit einem ganz leichten Wippen in den Hüften an und steigerte sich bis – beinahe – zum Pogo. Fast automatisch kam man bei der hochlebendigen Musik der Wiesbadener Formation Puerto Hurraco Sisters ins Tanzen. Dass dies allerdings nicht allen Gästen im Lauterer Salon Schmitt vergönnt war, hing wohl weniger an entsprechender Unlust, sondern eher am Platzmangel und der drückenden Enge bei dem richtig wilden Konzert der sieben Jungs.

Ska und Rocksteady war einst die Musik der „Rude Boys“ in den Dancehalls der 1960er. Da schwang eine ordentliche Portion Anarchie und Auflehnung