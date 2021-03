Prüfungsstress, Probleme in der Beziehung, durchwachte Nächte – mit psychischen Belastungen werden Studierende der Technischen Universität wie auch der Hochschule Kaiserslautern nicht allein gelassen. Ein offenes Ohr für Probleme finden sie bei der psychologischen Beratungsstelle des Studierendenwerks Kaiserslautern.

„Wir wollen Anlaufstelle sein. Die Studierenden können mit allem, was ihnen auf dem Herzen liegt, zu uns kommen. Wir sind für sie da“, sagt Psychologe Volker Loebel, der zusammen mit seiner Kollegin Katlehn Baum psychologische Beratung anbietet. Eine Stunde am Tag ist die Beratungsstelle telefonisch erreichbar. Manches lasse sich dann schon klären, mit einem Termin könne man momentan in zwei bis drei Wochen rechnen. In dringenden Fällen sind Loebel und Baum sofort einsatzbereit.

„Dinge, die man nicht jedem erzählt“

Schlafstörungen oder Niedergeschlagenheit – nicht anders als in der Allgemeingesellschaft schlagen sich auch manche Studierende mit diesen Problemen herum. Konzentrationsprobleme, Lern- und Arbeitsstörungen gehören ebenfalls dazu. Zugrunde liegen können Versagensängste, soziale Ängste, ein unrealistisches Selbstbild oder hohe Erwartungen aus dem Umfeld. Auch Partnerschaftsprobleme wie Trennung, Beziehungsstress oder das Problem, eine Partnerschaft zu finden, sind genauso Teil des Spektrums. „Wir versuchen dann gemeinsam zu verstehen, was der Hintergrund für die Probleme ist“, führt Loebel aus. Dazu müsse man auch eine Vertrauensbasis schaffen. „Denn es geht auch um Dinge, die man nicht jedem erzählt“, erklärt der Psychologe.

Absolute Vertraulichkeit ist selbstverständlich in der Beratungsstelle. Liegen schwerwiegende Probleme vor, rät Loebel dazu, Nägel mit Köpfen zu machen und eine Psychotherapie bei einem niedergelassenen Kollegen aufzunehmen. „Da kann man tiefer eintauchen, auch über eine längere Zeit.“ Manchmal sei auch der Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik notwendig. Im Idealfall könne man die Wartezeit dafür mit Terminen überbrücken.

Video-Gespräche funktionieren „überraschend gut“

Unter besonderem Druck stehen gerade ausländische Studierende, wenn sie den Prüfungsanspruch verlieren, schildert Loebel. „Es kann für sie ein unglaublicher Gesichtsverlust sein, so in die Heimat zurückzukehren“, betont der Psychologe. In solchen Fällen müsse man auch mit Suizidabsichten rechnen.

Der psychologische Psychotherapeut hat in Corona-Zeiten auf Video-Gespräche umgestellt. „Das funktioniert überraschend gut, viel besser als ein Telefongespräch.“ Auch der Datenschutz sei über den zertifizierten Anbieter gesichert, ohne dass der Klient zusätzliche Software installieren müsse. Vor kurzem hat die Anmeldung per E-Mail die telefonische Kontaktaufnahme ergänzt. Loebel hat die Erfahrung gemacht, dass sich viele Studierende lieber per E-Mail melden – die Hemmschwelle sei niedriger als bei einem Telefonanruf. Die Anfragen nehmen seither zu. „Eine E-Mail kann man auch Sonntagnacht schreiben, wenn man verzweifelt ist“, so Loebel.

Ist Corona eine besondere Belastung für die Studierenden? „Wir merken Corona kaum“, sagt Loebel. „An der Uni finden alle Kontakte statt, zu Betreuern und Kommilitonen – nur anders.“ Wenn man sich nicht in der Bibliothek zum Lernen treffen könne, dann eben über Voice Chat oder Skype. Die Studierenden seien hier auch in ihrer Freizeit mit Zocken oder Chatten online-orientiert – an Universitäten mit anderem Fächerschwerpunkt könnte das anders aussehen, vermutet der Psychologe. Die Umstellung der Technischen Universität auf Online-Lehre habe er als erstaunlich schnell und reibungslos erlebt. Allerdings sei man als Studierender stärker gefordert, die Lernziele nicht aufzuschieben.

„Nicht von der Situation erdrücken lassen“

Eins ist Loebel in Corona-Zeiten wichtig: Je nachdem, wie man selbst unter der Situation leide, übertrage sich diese Wahrnehmung auf das Gegenüber. Das sei im Verhältnis vom Psychologen zum Klienten zu beobachten, wie auch bei Eltern und Kindern. Eltern seien für Kinder ein Rollenvorbild. Wenn man dagegen die Situation als Herausforderung akzeptiere, könne man beginnen, kreativ damit umzugehen. „Wir haben uns diese Situation nicht ausgesucht – so etwas gab es vorher noch nie“, stellt der Psychologe klar. „Wir sollten uns nicht davon erdrücken lassen, sondern erfinderisch sein – schauen, was geht, etwas Neues ausprobieren.“

Dazu zieht er einen Vergleich aus dem Alltag: „Wenn ich vergessen habe einzukaufen, muss ich mit den Resten im Kühlschrank klarkommen. Dann muss ich beim Kochen kreativ werden – und daraus kann etwas total Leckeres entstehen, was ich später immer wieder gerne koche.“ So sei beispielsweise gemeinsamer Sport mit einem Youtube-Video möglich, indem man sich per Zoomschaltung verabrede. „Solche Dinge braucht es jetzt.“ Dazu will Loebel ermutigen.