Die Corona-Pandemie hat keine Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt, sagt der Kaiserslauterer Immobilienmakler Michael Wenk. Der Zuzug in die Stadt halte an, auch wegen des demografischen Wandels. Warum bezahlbare Bauplätze aus seiner Sicht auch ein Wirtschaftsfaktor sind.

„Wir haben eine Riesennachfrage nach Wohnungen und Häusern, aber ein geringes Angebot“, erklärt Michael Wenk, mit 23 Mitarbeitern der größte Immobilienmakler am Platz. „Das historisch niedrige Zinsniveau hält an, Immobilien sind als Kapitalanlage alternativlos, all das treibt die Nachfrage und damit die Preise nach oben.“ In der Pandemie habe es keinen Einbruch gegeben. Im Gegenteil. „Die Preise steigen weiter.“

„Die Menschen zieht es weiter in die Stadt, der Infrastruktur wegen. Sie wollen den Arzt zu Fuß erreichen können, vor der Haustür einkaufen, barrierefrei Wohnen.“ Der Trend halte an, besonders bei älteren Menschen, denen ihre Häuser auf dem Land zu groß geworden sind, denen die Infrastruktur fehlt, die reisen wollen, denen Haus und Garten zu viel werden.“ Bei neuen Eigentumswohnungen liegen die Preise laut Wenk mittlerweile bei 2700 bis 3400 Euro pro Quadratmeter, im Bestand zwischen 1200 und 2000 Euro, je nach Lage. Neue Reihen- und Doppelhäuser kosteten zwischen 300.000 und 420.000 Euro, bei frei stehenden Einzelhäusern gehe in guten Lagen unter 400.000 Euro wenig.

Große Nachfrage nach Eigentumswohnungen

Die Nachfrage nach Zwei- bis Drei-Zimmerwohnungen sei besonders groß, betont Wenk. Bei vielen Neubauobjekten werde ein Großteil der Wohnungen schon verkauft, bevor sie gebaut sind. Das sei aktuell bei der Wohnanlage mit 69 Eigentumswohnungen der Fall, die am Waldschlösschen entsteht. Auch bei dem Neubauvorhaben neben dem früheren Söllner-Gebäude in der Karl-Marx-Straße, wo 26 Wohnungen gebaut werden, die 56 bis 69 Quadratmeter groß sind, gebe es ein reges Interesse.

Auch wenn zuletzt immer wieder frühere Industrie- und Handelsflächen wie beispielsweise auf dem Gelände des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks in der Pariser Straße umgenutzt wurden für Wohnungsbauten, fehlten Bauplätze in der Stadt. „Wir brauchen ein weiteres Neubaugebiet, am besten von der halben Größe des alten Uni-Wohngebietes“, fordert Wenk. Bezahlbare Bauplätze und Häuser anbieten zu können, das sei längst ein Wirtschaftsfaktor. „Wenn Unternehmen, die Technische Universität oder die Forschungsinstitute Personal von außerhalb anwerben, dann müssen wir etwas anbieten können. Die im Vergleich zu den Metropolen niedrigen Immobilienpreise in Kaiserslautern sind ein wichtiger Standortvorteil.“ Aber derzeit sei der Markt sehr ausgedünnt. „Es gibt keine freien Flächen.“ Wenn sich eine Baulücke auftue, dann koste Bauland um die 300 Euro, in Spitzenlagen mehr. Das Neubaugebiet in der Fliegerstraße etwa, wo 80 Häuser entstanden sind, sei ausverkauft, so Wenk.

Altengerechte Wohnungen gesucht

Mit Blick auf den demografischen Wandel rechnet Wenk damit, dass noch mehr altengerechte Wohnungen gebraucht werden, barrierefrei, mit Aufzug, idealerweise mit großen Balkonen. Er ist überzeugt, dass neue Wohnformen entstehen werden, Servicewohnen mit Freizeit und Kulturangeboten eine größere Rolle spielen wird. Revitalisierung sei für innerstädtisches Wohnen und solche Projekte ein Schlüssel. „Wenn Mehrfamilienhäuser umgebaut und modernisiert werden, macht das auch die Stadt schöner und attraktiver.“

Wenk wünscht sich einen runden Tisch Wohnungswirtschaft, mit Vertretern aus der Politik, um das Verständnis für den Markt und den Austausch zu stärken. Weil es in der Stadt eng und teurer ist, seien Immobilien im Landkreis wieder gefragter, vor allem in Gemeinden mit Infrastruktur wie Enkenbach-Alsenborn, Otterbach, Otterberg und Weilerbach. In der Stadt sind aus Wenks Sicht der Lämmchesberg, alles nördlich vom Benzinoring, Bännjerrück, Uniwohngebiet – und durchweg die Vororte am beliebtesten.

Jährlich steigende Baukosten

Was das Bauen aus Sicht des Fachmanns zuletzt schwieriger gemacht hat: „Ein Projekt zu entwickeln dauert momentan doppelt so lange wie früher.“ Die Genehmigungsverfahren sind komplizierter und langwieriger geworden, insbesondere auch die Beseitigung von Altlasten, immer öfter gebe es Einsprüche von Privaten. „All dies macht die zeitliche Planung und Kalkulation bei jährlich steigenden Baukosten schwer.“

Den Mietermarkt hält Wenk für ausgeglichen. „Wir haben definitiv keine Wohnungsnot.“ Die Mieten seien zwar gestiegen, aber nicht überproportional. Bei Neubau-Erstbezug werden nach Angaben des Experten 9,50 und zehn Euro für den Quadratmeter verlangt, einfache Immobilien seien für 5 Euro pro Quadratmeter zu mieten, im Schnitt liegen die Preise bei 6 bis 8 Euro. Im Vergleich verweist Wenk auf München mit Mieten von 30 Euro pro Quadratmeter. „Da sind wir noch in einer komfortablen Situation.“ Wobei die Anforderungen an die Ausstattung steigen. „Als attraktiv gelten Balkon, Holzboden, ein modernes Bad.“ Interessant: Sowohl was die Aufwendungen für Miete als auch den Erwerb von Immobilien angeht, rangiere Kaiserslautern bei den Preisen im Bundesvergleich im unteren Drittel. In München beispielsweise müssen im Schnitt 46 Prozent des Einkommens für die Immobilienfinanzierung aufgebracht werden, in Kaiserslautern um die 15 Prozent.

Sozialwohnungen in Vogelwoogstraße

Oberbürgermeister Klaus Weichel bestätigte auf Anfrage, die Nachfrage nach Baugrundstücken reiße nicht ab. Deshalb verfolge er auch schon seit einiger Zeit das Ziel, neue Baugebiete auszuweisen. Das sei aber stets auf Widerstand im Stadtrat gestoßen, beispielsweise bei den Waechterwiesen und der Erweiterung des Baugebiets Kalckreuthstraße in Morlautern. Laut Weichel gibt es auch in der Alex-Müller-Straße noch Erweiterungspotenzial, auf dem früheren Gelände der Firma Euler in der Vogelwoogstraße sollen Sozialwohnungen entstehen. Etwas Entspannung auf dem Markt werde die Entwicklung des Pfaff-Geländes bringen. „Dort entstehen aber nur Wohnungen“, so der OB.