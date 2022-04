Die Polizei hat nach eigenen Angaben am frühen Montagabend auf der A6 bei Kaiserslautern einen Fußgänger aufgesammelt. Gegen 18 Uhr informierten mehrere Autofahrer die Polizei, dass zwischen den Anschlussstellen Enkenbach-Alsenborn und KL-Ost ein Mann im Baustellenbereich herumlaufe. Eine Streife holte den Mann ab und brachte ihn zur nächsten Dienststelle.

Der Mann wollte nach Gießen trampen

Der 50-jährige Mann, der eigentlich in Süddeutschland wohnt, gab an, dass er nach Gießen trampen wolle. Die Beamten untersagten ihm, die Autobahn erneut zu betreten. Aufgrund seiner laut Polizei „klammen Kasse“ empfahlen die Beamten dem Mann, eine soziale Einrichtung in Kaiserslautern aufzusuchen.