Um viel ging es für den 1. Kicker Club Kaiserslautern beim Abschlusswochenende der Deutschen Tischfußballliga. Während es für die Damen nach ihrem Aufstieg in ihrer ersten Saison in der Ersten Liga um den Nichtabstieg ging, versuchten die Herren sich erneut für die Play-offs zu qualifizieren, um so eventuell wieder einen Startplatz für die Champions League zu ergattern.

Zum Abschlusswochenende treffen sich alle Mannschaften an einer Location, diesmal in der Arena in Trier. Die Damen hatten sich am ersten Bundesliga-Wochenende im März in Magdeburg bereits so gut positioniert, dass ein Abstieg nicht mehr möglich war: Es wurde der vierte von acht Plätzen in der Gruppe A belegt, so dass die Mannschaft sogar die Platzierungsspiele der oberen Tabellenhälfte erreichte. Hier erwiesen sich die Gegnerinnen allerdings als eine Nummer zu groß, zumal das KCK-Team auch nicht in Bestbesetzung angereist war. Gegen die späteren Finalisten Kicker Crew Bonn und Löwen Hamburg sowie den TFC Bamberg war nichts zu holen. Mit dem erreichten Gesamtplatz acht (von 16 Mannschaften) in der Premierensaison im Oberhaus ist der Verein aber mehr als zufrieden.

Fleißigste Punktelieferantin war die Teamkapitänin Verena Rubel, die vor vier Wochen mit der Damen-Nationalmannschaft Weltmeisterin wurde. Obwohl sie im eigenen Verein in den Doppeln auch mit den Nachwuchsspielerinnen spielt, konnte sie über die gesamte Saison 23 von 40 möglichen Punkten holen und dabei auch gegen absolute Top-Doppel bestehen.

Zehnter von 24

Die Herren standen nach dem Wochenende im März noch auf Platz vier in ihrer zwölf Mannschaften starken Halbgruppe B. In Trier konnten zwar die beiden prestigeträchtigen Derbys gegen Eintracht Frankfurt (8:6) und TFBS Koblenz (9:5) gewonnen werden. Gegen Boofken Münster (5:9) und den Foos Club Köln (6:8) reichte es aber nicht ganz, so dass die Mannschaft nach der Vorrunde knapp aus den Top 4 der Gruppe B rutschte. Gerade mal ein Punkt fehlte am Ende zum Erreichen der Play-offs. Die Platzierungsspiele gegen den SC Augsburg und Überbande Hamburg konnten dann wieder gewonnen werden, so dass letztlich der zehnte Platz (von 24 Teams) erreicht wurde.

Vor allem Silas Reimann bestätigte bei den Herren seine Form. Auch er war wie Verena Rubel vor einem Monat Weltmeister geworden, allerdings mit dem Juniorennationalteam, für welches der 19-Jährige letztmals starten durfte. Am Wochenende hatte er bei den Herren eine positive Bilanz von 14:4 Punkten. Auch Christoph Rubel hatte ein extrem gutes Wochenende mit einer Bilanz von 12:2 Punkten. Über den gesamten Saisonverlauf spielten Reimann (24:16) und Lukas Übelacker (23:21) die meisten Punkte ein.

Solide Mannschaftsleistung

Fazit für die Herren also: Leider wurden die Play-offs und damit auch die Möglichkeit, international zu spielen, knapp verpasst. Aber wie gewohnt wurde eine sehr solide Mannschaftsleistung gezeigt und nach dem verpassten Play-off-Einzug das Bestmögliche herausgeholt, wobei sich auch die Ergänzungsspieler gut in Szene setzen konnten.

Deutsche Meister wurden Kicker Crew Bonn (Damen) und Hannover 96 (Herren). Der KCK freut sich dagegen schon jetzt auf die Saison 2023, in der beide Teams mit ähnlichen Zielsetzungen wie dieses Jahr an den Start gehen werden.

Der Verein würde sich freuen, wenn er neue Juniorinnen und Junioren gewinnen könnte, um so nächstes Jahr auch ein Team für die Qualifikation zur Juniorenbundesliga stellen zu können. Trainingsmöglichkeiten gibt es im Kaiserslauterer Jugendhaus. Peter Groß, der aktuelle Juniorennationaltrainer, ist im Verein engagiert. Regelmäßig freitags ab 18 Uhr ist das Jugendhaus für offenen Spielbetrieb geöffnet. Kontakt: Vorsitzender Simon Mai, E-Mail: simon@1kck.de.