Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sport in der Corona-Krise: Die 12. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz hat zuerst einmal gute Nachrichten für die Tennisspieler, die eine der wenigen sind, die ihre Sportart auch während des Teil-Lockdown noch ausüben dürfen. Doch die Plätze draußen sind in großen Teilen bereits, oder noch geschlossen. Und für Sport in Innenräumen gelten inzwischen ja ganz eigene Regeln. Dass bei der Distanzsportart Tennis kein Hallensport ausgeübt werden darf, stößt bei den Akteuren des weißen Sports auf wenig Verständnis.

Eigentlich gibt es in der Verordnung folgenden Passus: „Die sportliche Betätigung im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten auf