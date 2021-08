Pilze im Herbst, das gehört zusammen. Deshalb verwundert es auch nicht wirklich, dass das zweitägige Pilzseminar von Hans-Peter Rousselle an der Volkshochschule Ende Oktober bereits komplett ausgebucht ist. Ob die Pilze bis dahin noch im Wald zu finden sein werden, ist eine andere Sache.

Pilze im Herbst, das gehört schon traditionell zusammen. Deshalb verwundert es auch nicht wirklich, dass das zweitägige Pilzseminar von Hans-Peter Rousselle an der Volkshochschule Ende Oktober bereits komplett ausgebucht ist. Ob die beliebten Gemüse mit dem fleischigen Stiel und dem teilweise recht eleganten Hut bis dahin noch im Wald zu finden sein werden, ist eine andere Sache.

„Trockenheit ist der Feind der Pilze“, erklärt der Dozent in der Erwachsenenbildung. Sein Interesse an Pilzen hat er aus seiner Kindheit mitgenommen und dann selbst um Fachliteratur erweitert. Pilze waren Familientradition vom Großvater zum Vater bis zu ihm selbst. Schon während des Studiums hat er sein Wissen dann in Volkshochschulkursen weitergegeben. Das liegt bestimmt schon 20 Jahre zurück.

Trockenheit lässt Pilze schneller reifen

Der Hinweis auf die Trockenheit erklärt, warum die Pilze in diesem Jahr nicht erst während der üblichen Hauptzeit zwischen September und Oktober, sondern bereits im Sommermonat August erntereif sind. Die recht starken Niederschläge waren es, die die Reife der Pilze vorangetrieben haben und die der Feinschmecker dann eben auch jetzt schon genießen sollte.

Von geschätzt 3500 wilden Pilzen ließen sich vielleicht 20 bis 30 Arten kulinarisch auswerten, erläutert der Kenner. Champignons, Steinpilze und Pfifferlinge seien die Klassiker unter den deutschen Arten. Die dürften in Deutschland – aus Gründen des Umweltschutzes – übrigens ausschließlich zum Eigengebrauch gepflückt werden. „Maximal ein Kilogramm“, warnt Rousselle vor allzu üppiger Ernte. Sein Rat: „Frische Pilze sind eidottergelb; je älter, je dunkler.“ Als Beilage sollten sie scharf angebraten werden bis oben kleine Krusten entstünden. Damit kämen die Geruchsaromen bestens zur Geltung.

Holzeinschlag und Wildschweine schmälern die Ernte

Abgesehen von der starken Trockenheit sieht Hans-Peter Rousselle auch im massiven Holzeinschlag in den Wäldern eine Mitschuld daran, dass die Ernte von Esspilzen immer schmäler ausfällt. Riesige Holzmaschinen, die dabei zum Einsatz kämen, dazu die Wildschweine, die die im Boden versenkten Myzel, ein Geflecht feiner wurzelähnlicher Fäden, umwühlten, trügen mit dazu bei. Es wundert ihn deshalb nicht, dass er in dieser Saison nur ganz wenige Pfifferlinge gefunden hat. Die meisten Plätze seien zerwühlt gewesen.