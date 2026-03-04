Der Verein Pfotenhilfe Kaiserslautern hat den Tierschutzpreis des Landes Rheinland-Pfalz bekommen. Das Preisgeld wird gut gebraucht.

Wenn das Geld knapp wird, kann das eigene Haustier am wenigsten dafür. Im Gegenteil: In vielen Fällen ist es für seinen Menschen der letzte Rettungsanker. Damit niemand, der in eine finanzielle Schieflage geraten ist, sein Haustier abgeben muss, weil das Geld fürs Futter oder für die tierärztliche Versorgung fehlt, bietet die Pfotenhilfe Kaiserslautern seit dem Jahr 2014 Unterstützung an.

Vereinsvorsitzende Birgitt Maier greift mit dem von ihr gegründeten Verein als Tiertafel den Bedürftigen unter die Arme. Die Ehrenamtlichen haben strenge Regeln, die eingehalten werden müssen. Die Bedürftigkeit muss nachgewiesen werden. Es werden nur Tiere unterstützt, die bereits im Haushalt leben. Sie werden regelmäßig in Augenschein genommen, und bei Katzen steht eine Kastration an. Zumindest wird eine solche den Besitzern nahegelegt. Viel Arbeit, die von wenigen Ehrenamtlichen im wahrsten Sinne des Wortes gestemmt wird, schließlich sind Tierfuttersäcke ordentlich schwer.

4000 Euro Preisgeld

„Mit regelmäßigen Kontrollen und außerordentlichem Engagement soll über die Tiertafel neben der Versorgung der Tiere mit Futter auch eine artgerechte Haltung sichergestellt werden. Der Verein stillt so ein Grundbedürfnis der Tiere nach Nahrung und übernimmt zugleich soziale Verantwortung für Tier und Mensch in finanziellen Notlagen.“ Mit diesen Worten würdigte Umweltministerin Katrin Eder den Verein anlässlich der Verleihung des Landes-Tierschutzpreises. Es gab nicht nur eine Urkunde. Die Pfotenhilfe Kaiserslautern darf sich auch über ein Preisgeld von 4000 Euro freuen. Für Maier ist ganz klar, wo das Geld hingeht. Es ist für Futter und für Kastrationen von Katzen vorgesehen. Die Tiertafel ist auf Spenden angewiesen, um das Futter und die tierärztliche Versorgung bezahlen zu können. „2025 ist die Spendenbereitschaft stark zurückgegangen, gleichzeitig sind immer mehr Menschen auf die Tiertafel angewiesen“, berichtet Maier.

Umso dankbarer ist sie, dass jetzt unverhofft 4000 Euro aufs Konto des Vereins gekommen sind. Das Geld sei das eine. Was ihr persönlich sehr gut tue, sei die öffentliche Wertschätzung für den Verein und seine Helfer. Kaum jemand sehe die Arbeit, die dahinter stecke, genau die sei aber nach wie vor sehr wichtig.

Gegen die Katzenschwemme

Die Kastration von Katzen, um der Katzenschwemme mit all ihren negativen Auswirkungen etwas entgegen zu setzen, bezeichnet Maier als echte Herausforderung, die nie und nimmer alleine von einem Verein gestemmt werden könne. Hier vermisst sie den Fluss öffentlicher Gelder.

Die Urkunde „Tierschutzpreis des Landes“ will Maier nun rahmen und in der Futterausgabestelle des Vereins Am Heiligenhäuschen 3 in Kaiserslautern für die Kundschaft sichtbar aufhängen. Vor allem hofft sie, dass der Preis dazu führt, den Verein und seine Arbeit sichtbarer zu machen und dadurch wieder mehr Spenden eingehen.

Info

Mehr zum Verein gibt es im Internet auf www.pfotenhilfe-kaiserslautern.de. Dort findet sich auch das Spendenkonto.