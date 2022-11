Auf die Schulbank: Die christliche Privatschule Paul-Gerhardt-Schule (PGS) in Siegelbach umfasst einen Grundschulzweig und eine Realschule plus unter einem Dach. Neben der Vermittlung von schulischem Wissen spielt die Beschäftigung mit dem christlichen Glauben eine wichtige Rolle im Alltag der Schulgemeinschaft.

„Die Eltern und Kinder entscheiden sich bewusst für unsere Schule“, erzählt Benjamin Wirtz, Vorsitzender des Schulträgervereins der Paul-Gerhardt-Schule. Neben der Grundschule umfasst das Angebot der christlichen Privatschule auch eine Realschule plus, die von Andreas Kirsch geleitet wird. 134 Schülerinnen und Schüler besuchen den Realschul-plus-Zweig der PGS, sie werden von 16 Lehrkräften unterrichtet, ergänzt Kirsch.

„Wir sind eine Bekenntnisschule, wir stehen klar zu unserem Glauben“, sagt Wirtz. Dazu gehöre es, das christliche Weltbild im Alltag zu leben. „Wir sehen den Menschen als das Geschöpf Gottes“, betont Wirtz. Das Leitbild der Schule werde vom Glauben an Jesus Christus, die Hoffnung auf ihn und seine Liebe zu den Menschen getragen. Eine regelmäßige Arbeit mit der Bibel gehöre ebenso zum Schulalltag wie die morgendliche Andacht, die jede Lehrkraft für ihre Klasse selbst gestaltet.

Christlich integrativer Unterricht

Fester Bestandteil dabei ist das gemeinsame Musizieren. In fast jedem Klassenraum stehe ein Klavier, meist sei auch eine Gitarre vorhanden. In der Orientierungsstufe lernten die Kinder alle das Ukulelespielen, erzählt Kirsch davon, dass Musik eine wichtige Rolle im Schulalltag spielt. „Das passt zu unserem Namensgeber, dem Theologen und Kirchenmusiker Paul Gerhardt“, ergänzt Wirtz. In diesem Schuljahr sei ein Klassensatz Keyboards hinzugekommen.

Neben dem Bibelunterricht finde sich auch immer wieder im Fachunterricht die Möglichkeit, biblische und christliche Bezüge herzustellen, erklären Kirsch und Wirtz: „Es ist ein christlich integrativer Unterricht, der darauf beruht, dass die Bibel die Antwort auf all unsere Fragen hat“. Während die Lehrkräfte und Mitarbeiter der Schule überzeugte Christen aus unterschiedlichen evangelischen Gemeinden seien, müsse das bei den Schülern nicht der Fall sein. So setze der Schulbesuch keine bestimmte Konfessionszugehörigkeit voraus. Die Schule und ihre Abschlüsse sind staatlich anerkannt, das Lehrpersonal fachlich qualifiziert und auch der Bildungsplan entspricht den Vorgaben.

Nachmittagsbetreuung mit Mittagessen

Während ein Teil der Schüler, die nach der vierten Klasse in die Realschule plus wechseln, bereits die Grundschule im selben Gebäude besucht hat, kommen andere Kinder in der fünften Klasse neu hinzu. „Sie werden rasch in die Gemeinschaft integriert“, berichtet Kirsch. Die Schule biete auf Wunsch eine Nachmittagsbetreuung bis 16 Uhr mit warmem Mittagessen an. Derzeit seien es rund 20 Kinder, die nachmittags gemeinsam Hausaufgaben machten und spielten.

Nach wie vor gebe es eine Warteliste für Schülerinnen und Schüler. Denn nicht jeder, der die Schule gern besuchen würde, kann hier auch unterrichtet werden, berichtet Wirtz.Ursache dafür ist die Raumknappheit im Gebäude in Siegelbach.

Derzeit ist die Realschule ein- bis zweizügig und die Grundschule zweizügig. Doch die Schule würde gerne wachsen. Zur Debatte stehen derzeit verschiedene Modelle, bis hin zu einem Neubau auf dem Gelände des ehemaligen ESC-West, doch noch sei keine endgültige Lösung gefunden, so Wirtz. Die kommende fünfte Jahrgangsstufe soll zweizügig werden.

Wenig Unterrichtsausfall

Das Einzugsgebiet der Schule reicht deutlich über den Stadt- und Landkreis Kaiserslautern hinaus. „Da ist es wichtig, dass wir einen sehr guten Vertretungsplan, sehr wenig Unterrichtsausfall und sehr gute Betreuungskräfte haben“, sagt Wirtz.

Die technische Ausstattung der Schule sei auf dem neusten Stand, Klassensätze von Tablets und Laptops sind im Einsatz, seit Jahren hängen Whiteboards in den Klassensälen. Die neuste Generation sei schon bestellt. Dennoch – die klassischen Lehrmethoden sollen nicht verloren gehen, sondern beide Formen sinnvoll miteinander kombiniert werden.

Als Schule in freier Trägerschaft sei der Weg von der Entscheidungsfindung zur Entscheidungsumsetzung sehr kurz, nennt Wirtz einen Vorteil. Hier habe man gegenüber staatlichen Schulen durchaus einen Vorteil. Während die Lehrkräfte an der PGS vom Land finanziert werden, trägt die Schulgemeinschaft in Form von Spenden die übrigen Ausgaben. „Aber die Beträge sind erschwinglich“, sagt Wirtz. Die Schule lege sehr viel Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit der Elternschaft. Diese bringe sich aktiv in die Schulgemeinschaft mit ein, unterstütze bei Schulfesten und ähnlichem.

Verschiedene Wahlpflichtfächer

„Wir bieten einen guten, qualitativ hochwertigen Unterricht und kleine Klassengruppen“, so Wirtz. In der sechsten Klasse können die Schülerinnen und Schüler in die verschiedenen Wahlpflichtfächer schnuppern, eines davon belegen sie ab der siebten Klasse fest. Zur Auswahl stehen „Hauswirtschaft und Sozialwesen“, „Technik und Naturwissenschaften“, „Wirtschaft und Verwaltung“ sowie Französisch. Gerade letzteres sei eine Möglichkeit für Kinder, die das Abitur anstrebten, da dafür eine zweite Fremdsprache verpflichtend sei.

Doch viele Kinder wüssten in der fünften Klasse noch nicht, ob sie das Abitur ablegen möchten oder nicht. Wer sich für ein anderes Wahlpflichtfach entschieden habe und dann doch das Abitur anstrebe, könne in der Regel die zweite Fremdsprache auch in der Oberstufe an einer anderen Schule nachholen. „Von unseren Absolventen schaffen über 90 Prozent den Sprung in die Oberstufe“, schildert Kirsch. Sie werden an der Paul-Gerhardt-Schule auf das Abitur vorbereitet, so dass sie nahtlos in eine Oberstufe einer anderen Schule wechseln könnten, berichtet Wirtz.

Ab der achten Klasse finden im Rahmen der Berufsorientierungswoche Betriebsbesichtigungen statt, Unternehmen und weiterführende Schulen stellen sich vor. In der achten und neunten Klasse stünden zweiwöchige Betriebspraktika an, so Kirsch. Weiter ermittelten die Schüler anhand ihrer Vorlieben und Stärken passende Berufsbilder.

An der PGS werden die Schüler ab der siebten Klasse in Mathe und Englisch nach Leistung differenziert in Grund- und Erweiterungskursen unterrichtet. Ab der Klasse acht werde Deutsch, ab Klasse neun Physik differenziert, erklärt Kirsch. Die Schüler können nach der neunten Klasse die Schule mit dem Abschluss der Berufsreife abschließen. In seltenen Fällen verließen Schüler die Schule nach der neunten ohne Abschluss. Die meisten jedoch erreichten die Qualifikation für die zehnte Jahrgangsstufe und schlössen die Schule dann mit dem Abschluss der Sekundarstufe I ab. Außerschulische Unternehmungen, beispielsweise Unterrichtsexkursionen und regelmäßige Klassenfahrten gebe es ebenfalls. „Wir stellen an der Schule die Weichen für die Zukunft, was die Schüler hier erleben, prägt sie auch weiterhin“, betont Wirtz.

Im Internet

https://www.pgs-kl.de

Die Serie: In der Stadt Kaiserslautern gibt es elf weiterführende Schulen. Jede von ihnen bietet ihre Besonderheiten. Für die Schülerinnen und Schüler der Vierten Klassen steht nun die Frage an: „Welche Schule will ich im kommenden Jahr besuchen?“ Die RHEINPFALZ stellt in den nächsten Wochen in loser Reihenfolge alle elf weiterführenden Schulen vor.