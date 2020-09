Es gibt eine zweite Bewerbung für den Hirschhorner Ortsbürgermeisterposten: Kathrin Groschup hat ihren Hut in den Ring geworfen. Die 41-Jährige will der langjährigen Ortsbürgermeisterin Beate Rudat nachfolgen, die zwar vor der Kommunalwahl im vergangenen Jahr angekündigt hatte, nicht mehr zur Verfügung zu stehen, aber noch immer geschäftsführend im Amt ist. Denn 2019 wollte sich einfach kein Bewerber finden. Hirschhorn ist damit momentan die einzige Ortsgemeinde in der Pfalz ohne gewähltes Gemeindeoberhaupt. Vor kurzem gab es dann eine Bewerbung: Der 71-jährige Neubürger Werner Julier hatte seine Kandidatur verkündet. Kathrin Groschup, die parteilose Mitbewerberin, lebt seit 2005 in der Lautertalgemeinde, kommt aus Baden-Württemberg. Die Bürokauffrau mit Fortbildung zur IHK-geprüften Wirtschaftsfachwirtin ist bei der Stadt Kaiserslautern als Assistentin der Stabsstelle Digitalisierung angestellt. Groschup ist Mutter eines vierjährigen Kindes. Wer nun Beate Rudat nachfolgt, soll sich nach Auskunft von Harald Westrich, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg, am 17. September entscheiden. Dann wird Hirschhorner Gemeinderat gewählt.