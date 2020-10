Der Publikumsliebling steht fest – „Die Pälzer Cantry Band“ hat das Online-Voting des Musikwettbewerbs gewonnen. Die Musikgruppe wird nächstes Jahr bei der Langen Nacht der Kultur auftreten. „Ich freue mich sehr für die Band und bin begeistert, wie viele Bürgerinnen und Bürger beim Online-Voting mitgemacht haben“, so Bürgermeisterin Beate Kimmel. Insgesamt wurden knapp 6614 Stimmen abgegeben, von denen 2973 für „Die Pälzer Cantry Band“ stimmten. Platz zwei ging mit 1691 Stimmen an „De Toibasch“, Platz drei mit 574 Stimmen an die Band 'Dods'. Beide haben bereits im Jury-Voting einen der ersten Plätze erreicht.

Insgesamt standen 26 Lieder aller denkbaren Stilrichtungen wie Chanson, Volkstümliches, aber auch Rockballaden und Schlager zur Auswahl bereit. Alle Lieder können auf der Webseite www.liedfuerlautern.de angehört werden.