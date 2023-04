Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Niederlagenserie der U17 des 1. FC Kaiserslautern hält an. Die Roten Teufel zeigen positive Akzente, unterliegen aber mit 1:4 (1:1) in der Bundesligapartie beim FC Augsburg. Der neue Trainer Max Bergemann-Gorski zeigt sich zufrieden mit der Einstellung seiner Mannschaft, erkennt aber Defizite, die er auf Anpassungsprobleme an die neue Grundordnung zurückführt.

„Mit unserer Leistung bin ich nur teilweise zufrieden. In den entscheidenden Momenten haben wir unsere Chancen nicht genutzt und auch nicht konsequent genug verteidigt“, bilanzierte Max Bergemann-Gorski