In Kaiserslautern gibt es nur noch eine Sparkasse, die Sparkasse Kaiserslautern. Zum Jahresbeginn sind die Kreissparkasse und die Stadtsparkasse fusioniert. Bei einer Pressekonferenz sprach Landrat Ralf Leßmeister am Montag von einem „historischen Ereignis“. Die neue Sparkasse beschäftigt über 800 Mitarbeiter und unterhält derzeit 44 Geschäftsstellen in Stadt und Kreis. Mit einer Bilanzsumme von rund fünf Milliarden Euro ist die neue Sparkasse eine der größten in ganz Rheinland-Pfalz. Für die Kunden und Inhaber von 157.000 Girokonten wird sich erst im September etwas ändern, wenn die technische Fusion ansteht und die IT-Systeme zusammengeführt werden. Dann müssen sich etliche Stadtsparkassen-Kunden auf eine neue Kontonummer einstellen.

Geleitet wird die neue Sparkasse von einem Führungstrio. Neuer Vorstandsvorsitzender ist Kai Landes, stellvertretender Vorsitzender Hartmut Rohden. Uli Starck, bislang Stadtsparkasse, komplettiert den Vorstand. Der bisherige Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse, Karl-Heinz Dielmann, war zum Jahresende in den Ruhestand gegangen.