Ein Westpfälzer ist in Thüringen einen Halbmarathon im Dunkeln gelaufen.

Hans-Joachim Berberich von der LLG Landstuhl ist auf der Erde gefühlt schon überall gelaufen. Deshalb dachte er sich, warum nicht einmal etwas Neues wagen und es auch unter der Erde probieren? Er meldete sich für den Kristallmarathon in Thüringen an. Um 8 Uhr ging es via Fahrstuhl hinab in die Tiefen eines Salzbergwerkes. Vor dem Start stimmten das Steigerlied und eine Lasershow auf den Lauf ein. Danach begab sich „Hajo“ auf die Halbmarathon-Strecke. In sieben Runden von je 3,3 km lief er mit Helm und Stirnlampe im vorderen Feld. Berberich, Jahrgang 1967, stärkte sich mit Schmalzbroten und Essiggurken, konnte noch mal die Geschwindigkeit erhöhen und lief in 2:01:12 Stunden zum Sieg in der Altersklasse M55. Den Preis nahm er in einer Konzerthalle in 600 Metern Tiefe entgegen.