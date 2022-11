Die neue Lauterer Band Vapour Trails beschreibt sich selbst „Synthpop-Trio“. Am 28. Januar 2023 wollen sie in der Kammgarn ihr Bühnendebüt geben.

Unter dem Kondensstreifen - haben sich Sänger Jona Maas (26), Schlagzeuger David Erbach (27) und Gitarrist Dominic Trapp (30) versammelt. Seit August sind fünf Videosongs im Internet abrufbar. 567 Follower gab es für „Heartbreak Discotheque“ in den ersten drei Tagen – eine ermutigende Resonanz.

Sommerlust und Freizeitlaune verbreitete das Lied gerade in der heißen Jahreszeit. In ein angenehmes Grün und kraftvolles Rot getaucht, schillernd doch nicht schrill, erinnert der Song an die glamourösen 80er Jahre. Eigensinnig, entgegen der gerade gefeierten Rap- und Hip-Hop-Musik, einprägsam sind Stil und Melodie.

Erstes Musikvideo 2020

„Die Pandemie hat uns ausgebremst, wie alles andere auch“, vermerkt Maas ohne Selbstmitleid. „Aber sie hat uns als Band und Freunde noch enger zusammengeschweißt. Wir haben die Zeit dafür genutzt, uns als Künstler besser zu finden.“ Jona war während der Coronazeit ein Jahr in Norwegen, um an einem Mentoring für Popmusik teilzunehmen: „Auch diese Herausforderung hat die Band gut überstanden.“

„Heartbreak Discotheque“ hatten er und seine Mitstreiter im Frühling 2020 geschrieben. Die Idee war es, auf der Disco-Schiene ein Kontrastprogramm zum bedrückenden Pandemie-Alltag zu schaffen. „Wenn man schon nicht rausgehen kann, wollen wir die Party wenigstens zu uns nach Hause holen“, sagt der Sänger, „oder ins supergemütliche Gartenhäuschen meiner Großeltern, in dem wir seit einigen Jahren zusammensitzen und unsere Lieder schreiben.“

Die 80er Jahre entdeckt

Inspiriert wurden die Jungs musikalisch von den 80ern. Die seien „bunt, aufregend und verdammt charismatisch“ gewesen, und hätten „etwas Magisches an sich“ gehabt. Als Jugendliche waren sie nie Fans dieser Musikepoche, bekennen die drei: „Wahrscheinlich weil die alten Platten früher im Wohnzimmer auf und ab liefen und alles, was die Eltern mochten, zunächst mal abgelehnt wurde und kategorisch uncool war.“

Mit dem Erwachsenwerden erkannten Jona und seine Kumpels, wie gut die Musik von damals wirklich ist. „Wir waren Feuer und Flamme und fühlten uns direkt zu Hause, was sich auch in unserem Schreiben widerspiegelte“, sagt er. Jona ist der Neffe der Akkordeonistin Alexandra Maas. Musik scheint ihm – wie den anderen auch - in den Genen zu liegen.

Zweites Video 2022

Die Trennung von seiner Partnerin liegt dem „Heartbreak Discotheque“ zugrunde. Jona beschreibt das so: „Hin und her gerissen zwischen dem Bedürfnis, den Schmerz im nächsten Nachtclub einfach wegzutanzen, und einer Isolationsphase, in der man das Erlebte erst einmal sacken lässt und verarbeitet. Beides ist wichtig und gibt Zeit zum Heilen. Mit der Story lag ich unserem Schlagzeuger David solange in den Ohren, bis er sie zusammen mit Gitarrist Dominic musikalisch untermalte,“ erinnert sich Jona.

Mit „Tokyo Nights“ ging Anfang Oktober das zweite Video online. Es handelt von einer neuen Liebe, Glücksgefühlen und Versprechungen im Neonlicht der Millionenstadt. 500 Clicks in 24 Stunden zeigen auch hier die Beliebtheit an. „Es fühlt sich schön an und wahnsinnig gruselig“, stellt Jona den Song vor. Weitere Titel sollen folgen, das nächste Video im Dezember. Als Newcomer stellen Vapour Trails dann ihr neues Album vor und geben in der Kammgarn ihren ersten Live-Auftritt in dieser Konstellation.

Info

www.kammgarn.de und https://m.facebook.com/VapourTrails.Music/