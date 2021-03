Der Lauterer „Kultur-Livestream“ wartet in dieser Woche mit einem stilistischen Kontrastprogramm auf. Am Donnerstag geht ein Konzert mit lateinamerikanischem Schwung live aus der Fruchthalle ins Internet. Die Veranstaltung am Freitag, die das städtische Kulturreferat wieder gemeinsam mit dem Pfalztheater ausrichtet, dreht sich um Sagen aus der Region.

Am Donnerstag, 17 Uhr, wird in der Fruchthalle der argentinische Tenor Ale Martin erwartet, der schon vor gut einem Jahr bei den „Livestreams“ während des ersten „Lockdowns“ zu erleben war. Außerdem kennt ihn das hiesige Publikum durch Auftritte bei „Swinging Lautern“ und der Langen Nacht der Kultur. Laut Ankündigung präsentiert er „Musik, die Generationen verbindet und definitiv zum Mitsingen und Mittanzen einlädt“.

Kulturamtschef Christoph Dammann verspricht einen „Abend mit lateinamerikanischem Flair und einer Energie, die uns noch lange in Erinnerung bleiben wird“. Der in der argentinischen Millionenstadt Córdoba geborene Ale Martin, der seine Karriere als 16-Jähriger begann, tritt in ganz Europa auf und lebt seit 2019 in Deutschland. Sein Repertoire umfasst Tango, Bolero, Salsa, Pop, Bossa Nova, italienische und spanische Lieder.

Tags darauf begeben sich gleich zwei Ensembles auf die Bühne der Fruchthalle. Dann wird der „Livestream“ von fünf Streichern und acht Blechbläsern des Pfalztheaters gestaltet.

Die gemeinsame Liebe zu den vier Saiten brachte neben Mari Kitamoto (Violine) und Johannes Pardall (Viola) auch Caroline Busser (Cello) und Ivan Knezevic (Violine) zusammen. Für dieses Konzert haben die beiden Ehepaare ihren musikalischen Bund noch um Cellist Zherar Yuzengidzhyan erweitert. Als „Quartett zu fünft“ spielen sie Werke von Franz Schubert, Anton Arensky und Astor Piazzolla.

Das übrige Programm am Freitag steht im Zeichen der „Sagenhaften Pfalz“: Acht Blechbläser und der Erste Kapellmeister Olivier Pols präsentieren Werke von Buxtehude und Purcell über Bach bis Bruckner. Es musizieren Marc Kienle, Philipp Bölk, Albrecht Heinz (Trompete), Harald Domes und Marius Meisterjahn (Horn), Matthias Jauß und Malte Müller (Posaune) sowie Frank Claus (Tuba).

Der musikalische Gruß in die Region wird komplettiert durch Sagen aus der Pfalz, gelesen von Konzertdramaturgin Desirée Kohl.

Die Konzerte können wie immer online auf den Kanälen von „Herzlich digital“ über Youtube und Facebook aufgerufen werden. Darüber hinaus überträgt der Offene Kanal Kaiserslautern den „Kultur-Livestream“ aus der Fruchthalle.