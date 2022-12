Nach drei Jahren coronabedingter Pause stimmten Dienstag und Mittwoch die musikalischen Ensembles des Albert-Schweitzer-Gymnasiums beim Weihnachtskonzert in der Martinskirche auf die Festtage ein. Traditionell den Anfang machte das Vororchester (Leitung: Johannes Pardall) mit den englischen Traditionals „St. Martins“ und „Two Celtic Dances“. Die Combo, ergänzt um Martin Ettrich an der Violine, forderte „Let it snow! Let it snow! Let it snow!“. Eine Nacherzählung der Weihnachtsgeschichte mit schwungvollen Gospelklängen bot der Chor der Orientierungsstufe (Leitung: Simone Buch).

Die Big Band überzeugte mit vollem Klang und hervorragend aufeinander abgestimmten Soli. Das Orchester (Leitung: Holger Stodtmeister) präsentierte sich mit zwei Sätzen aus Händels Feuerwerksmusik sowie dem ersten Satz aus Bachs Konzert für zwei Violinen in D-Moll.

Der Kammerchor (Leitung: Monika Schmitt) bot das von einem gregorianischen Choral inspirierte „Puer natus“ sowie das Lied „Cum ortus“. Der englischsprachigen Chorliteratur verschrieben hatte sich der Große Chor der Jahrgangsstufen 7-13 (Leitung: Monika Schmitt und Peter Leister).

Ein Höhepunkt – und Abschluss des Konzerts – war das eigens für den Großen Chor von dem spanischen Komponisten Héctor E. Márquez komponierte „Pero mira cómo beben“.